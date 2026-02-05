台積電跌25元至1760　台股跌420點回測31800

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（5日）以32241.64點開出，指數下跌48.17點，跌幅0.15％。隨後在台積電（2330）跌勢擴大下，指數跌420.98點來到31868.83點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1765元，跌幅1.12％，隨後進一步跌25元至1760元；鴻海（2317）下跌1.5元至217.5元；聯發科（2454）下跌50元至1750元；廣達（2382）下跌2.5元來到275.5元；長榮（2603）下跌0.5元至188元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲260.31點或0.53％，收在49501.3點；標準普爾500指數下跌35.09點或0.51％，收6882.72點；那斯達克指數下跌350.61點或1.51％，收在22904.58點；費城半導體指數下跌347.17點或4.36％，收7619.16點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49501.3
|▲260.31
|▲0.53%
|S&P500
|6882.72
|▼35.09
|▼0.51%
|NASDAQ
|22904.58
|▼350.61
|▼1.51%
|費城半導體指數
|7619.16
|▼347.17
|▼4.36%
資料來源：證交所
