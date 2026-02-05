ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

日本8日大選空頭捲土重來　日圓連4貶直逼157大關

▲日圓示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

市場押注日本首相高市早苗策動國會改選，可望協助自民黨在周末投票中取得明確多數，日圓匯價持續承壓。日圓兌美元今（5）日連續第4個交易日走貶，盤中逼近157關卡，正朝近4個月來最大單周跌幅邁進。市場進一步緊盯周日（8日）選舉前後波動，留意日本政府是否在160價位出手干預。

至台北時間5日上漲9點50，台銀新台幣兌日圓賣出牌告價掛0.2050，對有拿新台幣兌換日圓的民眾而言，為近7個交易日最甜。

《彭博社》報導，交易員認為，高市早苗推動國會改選，有助於其鞏固執政基礎，並為後續推行較為擴張的財政政策鋪路，促使市場重新押注日圓轉弱。避險基金近期也重啟放空日圓部位，若匯價進一步走貶，恐逼近日本政府先前進場干預的水準。

外資機構分析指出，若美元兌日圓測試160關卡，市場將高度關注日本當局是否再度出手穩匯，尤其在選後政治不確定性仍高的情況下，匯市波動可能放大。

《路透社》則指出，美元本週整體走強，在多國央行利率決策前夕，投資人轉趨避險，美股回檔也支撐美元表現。美元兌日圓報156.92附近震盪，隨著日本國會改選投票日逼近，市場觀望氣氛濃厚。

此外，美國聯準會（Fed）官員近期偏鷹表態，市場對短期降息的預期降溫，也進一步加重日圓貶值壓力。分析人士認為，在國會改選結果出爐前，日圓恐維持偏弱整理，不排除測試更低價位。

關鍵字： 日圓匯率國會改選美元高市早苗

