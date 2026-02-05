美股記憶體4雄挫低　南亞科跌5%、華邦電陷百元保衛戰

▲美光下挫，華邦電持續拉回面臨百元關卡保衛戰。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

昨（4）日SanDisk、美光同步重挫，再度引發記憶體族群殺盤，南亞科（2408）開低走低，一度重挫逾5%，來到278元，跌破290元十日線支撐，華邦電（2344）最低來到101元，逼近百元大關，模組廠威剛（3260）開低之後，立即急拉而上回到333元平盤之上，而旺宏（2337）同樣也是由黑翻紅。

超微財報不如預期，引發美國科技股下挫，記憶體大廠SanDisk在美股昨日盤中跌110.96美元或15.55%，以每股584.55美元作收；美光以下跌40.04美元或9.55%、379.40美元作收；希捷科技以下跌25.82美元或5.81%、418.63美元作收；西部數據以oz 20.83美元或7.18%、269.41美元作收。

甫擺脫長鑫科技砍價DDR4消息的記憶體族群，今日反映SanDisk、美光跌勢，股價再度陷入震盪拉回走勢，南亞科開低走低，跌幅逾5%，暫時跌破290元十日線支撐。

南亞科公告1月自結合併營收153.1億元，月增27.4%，年增高608%，創單月歷史新高水準，受惠價格走揚與產品組合優化，去（2025）年第四季每股稅後盈（EPS）3.58元，優於市場預期。

南亞科領跌，華邦電開低走低，逼近百元大關，而記憶體模組廠創見（2351）、十銓（4967）、品安（8088）、廣穎（4973）、宇瞻（8271）均在盤下震盪整理。

