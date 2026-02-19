ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

萬事達卡調查：逾半民眾青睞雙幣卡 73％擁有日圓卡

▲▼萬事達卡雙幣卡。（圖／萬事達卡提供）

▲萬事達調查，日圓為雙幣卡最受青睞幣別。（圖／萬事達卡提供）

記者巫彩蓮／台北報導

面對即將到來的春節長假與賞櫻旺季，出國旅遊人數可望持續成長，帶動消費者對雙幣信用卡的需求，根據萬事達卡調查 ，57%受訪者已持有或有意願申辦雙幣卡。為滿足此需求，萬事達卡攜手中國信託銀行、玉山銀行、合作金庫銀行、兆豐銀行、永豐銀行、第一銀行與國泰世華銀行等七家推出雙幣卡產品，提供日圓、美元、歐元等雙幣卡選擇，滿足持卡人不同目的地的支付需求。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示：「根據交通部 及教育部 統計，去（2025）年1至11月國人出國人次及前（2024）年台灣留學生人數，分別較前一年度同期成長12%、11%。且信用卡已成為出國時主要支付工具，萬事達卡調查發現，過去一年有出國經驗的受訪者中，高達七成選擇使用信用卡消費。而雙幣卡具備鎖定匯率低點、節省換匯手續費、降低攜帶大量現金風險等三大優勢，能為海外消費提供更便利且安全的支付體驗。調查進一步顯示，雙幣卡持有者中高達73%持有日圓雙幣卡、42%持有美元雙幣卡，也反映日本與美國為主要海外旅遊及留學目的地。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

留學市場成長也推升海外支付需求。教育部數據顯示，美國(37%)為最受歡迎的留學目的地，赴日本留學人數也在前年大幅成長40%。萬事達卡數據顧問服務團隊針對台灣留學生海外刷卡行為進行匿名匯總數據分析 ，發現留學美、日、紐澳的學生平均每張卡年刷約20萬元新台幣，消費結構以教育相關支出占比最高(26%)，其次為零售商品(16%)及餐飲食品(12%)。而在旅遊交通類消費中，透過線上旅遊平台或旅行社刷卡購買旅宿或行程的占比達45%，顯示留學生也積極安排旅遊體驗異國文化。面對頻繁的海外消費需求，如何有效管理匯率風險成為留學生及海外旅客的關鍵考量。

萬事達卡調查顯示，56%受訪者認同雙幣卡能有效降低海外刷卡時的匯差變動風險，33%受訪者認為較跨境匯款再領現金更便利。對於申辦誘因，受訪者最重視的前三項因素依序是回饋方式為現金(86%)、海外消費回饋率高(50%)及全程海外醫療險(43%)。值得注意的是，43%雙幣卡持卡人期待世界之極卡、世界卡等頂級產品也加入雙幣卡功能，顯示高端市場對雙幣卡的需求持續攀升。萬事達卡將持續攜手銀行優化雙幣卡產品，滿足消費者日益增長的海外消費需求。
 

關鍵字： 雙幣卡日圓留學海外消費信用卡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

推薦閱讀

刮刮樂2千萬頭獎還有8個！　兄妹燃起鬥志集資刮整本中百萬

刮刮樂2千萬頭獎還有8個！　兄妹燃起鬥志集資刮整本中百萬

春節長達9天連假，今（18）日邁入第5天，假期過了一半，台彩最大獎「2000萬超級紅包」共有10個， 但截至昨（17日）為止，僅刮出2個2000萬元，尚有8個未出現，至於100萬元獎項有1200個，已有114個刮出。

2026-02-18 10:29
美記憶體飆股SanDisk 遭大股東賣股　盤後股價挫逾3%

美記憶體飆股SanDisk 遭大股東賣股　盤後股價挫逾3%

根據《彭博》報導，威騰電子（Western Digital 、WDC）正尋求透過出售所持有在一年前分拆出來記憶體大廠 SanDisk 的股份來籌集 30.9 億美元。

2026-02-18 11:17
輝達Meta擴大GPU合作　簽多年合約售數百萬顆AI晶片

輝達Meta擴大GPU合作　簽多年合約售數百萬顆AI晶片

輝達（NVIDIA）美國時間17日表示，已簽署一項多年協議，向Meta出售數百萬顆其當前和未來的人工智慧（AI（晶片，其中包括與英特爾和 AMD 產品競爭的中央處理器（CPU）。

2026-02-18 10:01
遇水則發！　台東50歲女夢見家中漏水討吉利刮中100萬

遇水則發！　台東50歲女夢見家中漏水討吉利刮中100萬

台彩今（18日）表示， 台東一名50歲女性總夢見家裡水管漏水，但家裡的老人家卻笑稱「夢見水就是帶財」， 於是她決定去彩券行試手氣，沒想到就幸運刮中100萬元。

2026-02-18 09:42
財神爺集體來送錢！　50歲高雄男見吉兆刮中頭獎1200萬

財神爺集體來送錢！　50歲高雄男見吉兆刮中頭獎1200萬

台彩公司今（18日）指出，高雄一位男子在彩券行時突見貼在牆上整組五張財神爺掉下來，心想應是財神爺送錢下風來，隨手刮中1200萬元。

2026-02-18 09:17
滙豐調查：51% 台灣人渴望「微退休」　財務缺口達730 萬元

滙豐調查：51% 台灣人渴望「微退休」　財務缺口達730 萬元

台灣已正式邁入「超高齡社會」，在長壽與高齡化趨勢下，傳統「學習、工作、退休」的線性人生模式也逐步轉型。根據滙豐銀行調查，超過半數(51%)的台灣受訪者正在考慮「微退休」(Mini Retirement)，高於全球平均的45%，而50 歲被視為最理想的啟動時機。惟就現實層面考量，每次「微退休」的預算約需730萬元，佔傳統長期退休所需儲蓄總額的23%，也使得台灣受訪者對於執行「微退休」的財務信心僅60%，低於全球平均的74%。

2026-02-18 11:05
紅包、年終獎金錢滾錢　ETF與基金彈性配置化為長期投資動能

紅包、年終獎金錢滾錢　ETF與基金彈性配置化為長期投資動能

農曆年後紅包與年終獎金陸續入袋，如何妥善運用這筆一次性資金，成為不少投資人關注的理財課題。富邦投信指出，面對今（2026）年全球經濟與政策環境仍具不確定性，紅包理財不宜躁進，建議以ETF搭配主動式基金的彈性配置策略，透過分散布局，兼顧成長機會與風險控管。

2026-02-18 06:05
台積電創CoWoS永續新模式　年省7億元

台積電創CoWoS永續新模式　年省7億元

推動循環經濟是台積電永續營運的重要策略。隨著產能擴充，CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）先進封裝技術需求快速成長，用於強化封裝結構穩定性的填充晶圓（Dummy Die）使用量亦增加；為提升資源再利用效率，台積電與供應商合作研發特殊處理技術，將前段製程中原本需報廢的晶圓，成功再製為符合後段製程規格及品質要求的Dummy Die。

2026-02-18 06:00
AI掀記憶體史上最大缺口　美光砸2000億美元擴產應戰

AI掀記憶體史上最大缺口　美光砸2000億美元擴產應戰

在人工智慧（AI）需求爆發帶動下，全球記憶體供應緊張情勢升溫，美光科技正加速擴張產能，試圖避免產業陷入逾40年來最嚴重的供應短缺。據《華爾街日報》報導，美光正於總部所在地愛達荷州Boise投入500億美元，將現有園區面積擴大逾一倍並興建兩座新晶圓廠，首座預計於2027年中量產DRAM，兩廠目標在2028年底全面投產。此外，公司亦在紐約州雪城附近打造總值1000億美元的晶圓廠園區，創下當地史上最大私人投資紀錄；海外方面，美光去年底宣布於日本廣島投資96億美元設廠。

2026-02-18 06:00
赫伯羅德即使買下以星還是全球第五　以星工會傳發動罷工

赫伯羅德即使買下以星還是全球第五　以星工會傳發動罷工

本月15日以色列以星航運(ZIM)董事會通過將公司賣給德國赫伯羅德航運(Hapag-Lloyd)，但需經以色列政府同意(ETtoday當日有做最新即時報導)；最新的消息指出，以星工會擔心外資，特別是Hapag-Lloyd股東包含卡達與沙烏地資金，會威脅以色列供應鏈安全理由，海法總部已發起罷工行動。

2026-02-18 04:00

讀者迴響

熱門新聞

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

小港彩券行「連2天」開出大紅包！284組持續加開

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

2億今晚開獎！威力彩史上最熱、最冷號碼一次看

買不起1張台積電？　專家教2招把神山搬回家

800萬人看呆！　雪梨女孩練出「超逼真蛋糕花束」紅到電影首映

大樂透初三上看1.3億！春節大紅包送出36組

輝達Meta合約帶動　美股收高油價金價走升

大樂透1億獎號來了！6碼對中直接躺平

護航銀彈！　台塑籌千億轉型

刮刮樂2千萬頭獎還有8個！　兄妹燃起鬥志集資刮整本中百萬

振興美國造船川普擬對外國船舶收港口費　國際航運商會憂扭曲貿易

財神爺集體來送錢！　50歲高雄男見吉兆刮中頭獎1200萬

鴻海男抽中1000萬　會計師試算「實拿金額」

華裔正妹捨工程師　「午休創業」年賺4700萬

日百圓店神話破滅　老闆淚揭「殘酷真相」

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

AI掀記憶體史上最大缺口　美光砸2000億美元擴產應戰

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366