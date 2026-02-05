蘋果法說釋出供應鏈訊號　郭明錤點名非AI記憶體才是重點

▲蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／台北報導

蘋果剛結束最新一季法說會，市場焦點多集中在AI相關布局，但天風國際證券分析師郭明錤指出，真正值得從產業面細讀的訊息，反而落在「非AI記憶體市場」的變化，而非當前最熱門的AI記憶體題材。

郭明錤分析，若以記憶體產業角度檢視，蘋果在法說中已明確劃分兩項供應鏈不確定性來源：一是先進製程，屬於供給受限的結構性問題；二是記憶體，則被定位為成本壓力，而非供應瓶頸。這代表即便記憶體報價走升，供應本身仍具備彈性，並未出現實質性的短缺風險。

他指出，這樣的訊號對AI記憶體投資人的影響相對有限，但對非AI記憶體相關投資人而言，反而更具警示意義。從長期趨勢來看，非AI記憶體市場在供需調整上的效率，可能高於AI記憶體市場，未來產業循環與獲利結構的評價方式，恐與目前市場共識有所落差。

不過，郭明錤也提醒，解讀蘋果觀點時仍須審慎。由於蘋果具備極強的供應鏈議價能力，加上iPhone在全球手機DRAM與NAND Flash用量中約占20%至25%，其立場未必能完整反映整體非AI、手機記憶體市場的真實需求變化。

相較之下，他認為，高通與聯發科對手機市場的展望，對判斷中長期非AI手機記憶體需求趨勢，反而更具參考價值。

展望後市，郭明錤指出，非AI記憶體相關個股的股價，可能尚未充分反映今年的獲利動能；但若時間軸拉長至2027年至2028年，AI記憶體需求仍具備較佳能見度，產業焦點將再度回到高階應用驅動。