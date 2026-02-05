面板股價差交易湧現　友達、群創雙爆逾40萬張大量漲跌不同調

▲面板雙虎盤踞上市成交量前二大，外資進行套利交易。（圖／ETtoday資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
面板雙虎挾著LCD技術切入低軌道衛星陣列天線模組領域，加上股價低檔、流動性佳，成為外資套利、散戶當沖好標的，今（5）日群創（3481）、友達（2409）雙雙爆出40萬以上大量，惟漲跌不同調，友達一度衝高到16.4元，漲幅逾8%，群創開高攻抵23.8元之後，就呈現翻黑格局。
面板雙虎利用LCD技術積極轉型，群創運用液晶材料開發出液晶超表面天線 (LC Metasurface Antenna)，而友達的「前瞻輕薄可透光低軌道衛星陣列天線模組開發計畫」獲經濟部A+研發計畫審核通過。
低軌道衛星題材加持，面板雙虎今日成交量雙雙突破40萬張，分居上市成交量排行榜前二名個股，昨日外資針對面板族群進行價差交易，回補群創7萬4219張，調節友達1萬8065張，而今日面板雙虎股價表現不同調，友達維持漲勢，而群創則是盤下震盪整理。
友達下周二（10日）召開法說會，公布去年第四季財報以及釋出後續展望，去（2025）年第四季營收701億元，由於TV面板市場價格跌幅為7%，跌幅較預期9%來得小，法人推估單季EPS亦可望達到損益兩平。
