比特幣跌破72000美元　市場面臨「信仰危機」

▲比特幣。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

由於全球市場普遍出現避險情緒，全球最大的加密貨幣比特幣跌破72000 美元，創15個月以來的最低水準，根據《彭博》報導，比特幣持續下跌，較去年10月的高峰已下跌超過42%。Monarq Asset Management 的管理合夥人Shiliang Tang表示，「市場目前正經歷一場信仰危機」。

今（5日）早上亞洲交易時段，比特幣一度跌至71181美元，創下自2024年11月6日（川普連任美國總統的第二天）以來的最低水平，4日周三晚間，比特幣在紐約交易時段也曾跌至71739美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導稱，雖然早期的下跌是由加密貨幣的清算推動的，但周三的壓力與更廣泛的跨資產壓力有關。

4日市場進入同步拋售期，納斯達克 100 指數下跌超過 2%，軟體、晶片製造商以及其他對利率敏感的股票市場板塊均出現下跌。

加密貨幣造市商Efficient Frontier業務發展主管Andrew Tu表示，「過去一周市場遭受重創，加密貨幣市場情緒目前極度恐慌」， 「如果比特幣無法守住72000美元的關口，那麼我們很可能會跌至68000美元，甚至在最初的反彈之後，可能還會回落到2024年的低點。」

《彭博》彙編的數據顯示，美國上市比特幣交易所交易基金（ETF）的資金仍波動，周一淨流入約5.62億美元後，投資人周二從該類基金撤資2.72億美元。人們對比特幣在市場動盪時期作為避險資產的作用越來越持懷疑態度。

今年以來，比特幣價格已下跌約17%，而整個加密貨幣市場在過去一周市值蒸發超過4600億美元。

