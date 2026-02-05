快訊／台股收盤大跌488.54點　台積電跌20元至1765

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（5日）開低走低，加權指數終場大跌488.54點，以31801.27點作收，跌幅1.51％，成交量6900.57億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌48.17點開出，指數開低走低，盤中最高達32241.64點，最低31769.08點，終場收在31801.27點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1765元，跌幅1.12％；鴻海（2317）下跌3.5元至215.5元；聯發科（2454）下跌30元至1770元；廣達（2382）下跌5元來到273元；長榮（2603）下跌1.5元至187元。
今天漲幅前5名個股為台端（3432）上漲1.7元，漲幅10％；百一（6152）上漲1.45元，漲幅10％；聯合再生（3576）上漲1.35元，漲幅10％；惠特（6706）上漲11.5元，漲幅9.96％；國碩（2406）上漲2.95元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為增你強（3028）下跌5元，跌幅9.98％；啟碁（6285）下跌20.5元，跌幅9.88％；遠見（3040）下跌4.9元，跌幅9.4％；蔚華科（3055）下跌6.5元，跌幅9.09％；宇隆（2233）下跌22元，跌幅8.63％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台端（3432）
|18.7
|▲1.7
|▲10.0％
|百一（6152）
|15.95
|▲1.45
|▲10.0％
|聯合再生（3576）
|14.85
|▲1.35
|▲10.0％
|惠特（6706）
|127.0
|▲11.5
|▲9.96％
|國碩（2406）
|32.65
|▲2.95
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|增你強（3028）
|45.1
|▼5.0
|▼9.98％
|啟碁（6285）
|187.0
|▼20.5
|▼9.88％
|遠見（3040）
|47.2
|▼4.9
|▼9.4％
|蔚華科（3055）
|65.0
|▼6.5
|▼9.09％
|宇隆（2233）
|233.0
|▼22.0
|▼8.63％
資料來源：證交所
