美2026最夯職業！　年收520萬「這能力」是關鍵

記者張方瑀／綜合外電報導

隨著美國招聘步調放緩，就業市場正迎來新一波洗牌。知名求職平台 Indeed 公佈「2026年美國最佳職業」排行榜，數據顯示，儘管大環境景氣停滯，但仰賴「實作專業」以及「人與人連結」的工作表現尤其穩健。其中，「心臟科醫療技術員」奪下榜首，而醫療保健相關產業更在動盪的市場中展現強大韌性。

醫療專業傲視全場 「心臟醫療技師」年薪逾400萬台幣

根據Indeed分析全美數千個職位空缺，評選基準包含薪資潛力、人才需求及遠端工作靈活性。名單顯示，醫療保健職位幾乎霸佔了前10名。奪冠的「心臟科醫療技術員」（Cardiac medical tech）預估年薪中位數高達13萬3907美元（約台幣435萬元），且過去3年的薪資成長率達34%，反映出專業技術人才的極度匱乏。

緊隨其後的是「自備車頭的卡車司機」（Truck driver owner-operator），年薪中位數約為16萬美元（約台幣520萬元），雖然薪資成長微幅下滑，但在招聘動能上依然強勁。第三名則是「執業護理師」，年薪約14萬3183美元（約台幣465萬元），其遠端工作的比例也比其他一線醫療職位更高。

心理諮商、復健治療需求旺 實體接觸成「不敗關鍵」

在2026年的趨勢中，強調人際互動與心理健康的職業表現亮眼。包含「語言治療師」、「執業專業諮商師」以及「執業臨床社工師」皆進入前六名。這些職位不僅薪資成長顯著，且具備一定比例的遠端靈活性，成為求職者眼中「錄取且能發展良好」的優質選擇。

此外，復健體系中的「物理治療師」與「職能治療師」也穩居前十。Indeed指出，這類需要雙手實作與面對面照護的職位，在科技浪潮中反而更顯其不可替代性。

招聘市場遇冷 醫療業撐起7成增長動能

這份排名揭露之際，美國勞動市場正處於冷卻期。根據勞工部最新報告，去年12月份僅增加5萬個工作崗位，低於經濟學家先前預期的6萬個。

Indeed雇用實驗室（Indeed Hiring Lab）北美研究總監烏利希（Laura Ullrich）直言，整體就業市場在過去一年陷入低迷、停滯的狀態，但醫療保健業是唯一的「大例外」。她強調，醫療職缺雖然僅佔總市場的11%，卻代表了整體就業市場中72%的增長動能。

除了醫療領域，名單中也包含「手語翻譯員」、「資料科學家」、「律師」與「空調工程技術員」（HVAC technician）等職位。這顯示在招聘冷卻的2026年，具備硬實力的專業技術與人本服務，已成為維持薪資與職涯穩定度的兩大核心支柱。