凱基銀開辦虛擬資產保管試辦業務　率先導入國際保險機制

▲凱基銀行開辦虛擬資產保管試辦業務，圖為凱基銀行總經理林素真（中）與Atrix跨鏈營運長高凰娟（左一）、XREX鏈科資深副總洪民豐（左二）、BitoPro 幣託執行長鄭光泰（右三）、HOYA BIT禾亞董事長彭云嫻（右二）、ZONE Wallet拓荒總經理王仕杰（右一）等虛擬資產交易平台共同展開合作。（圖／凱基銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

凱基金（2883）旗下凱基銀行今（5）日宣布開辦虛擬資產保管試辦業務，並率先引進國際保險機制，為市場建立更高安全標準，成為台灣金融業跨足虛擬資產的重要里程碑，凱基銀行自2018年起，率先提供虛擬資產交易所「法幣收付款與價金信託」服務，成為國內第一家進入虛擬資產金融服務的銀行，並於去（2025）年獲金管會核准試辦申請，正式投入虛擬資產保管業務。

凱基銀行指出，相較虛擬資產交易平台的保管方式，銀行提供的保管服務，著重於制度化管理、資產安全控管與中長期保管運作，凱基銀行本次保管業務的核心架構，採用全離線冷錢包技術，結合 HSM（硬體安全模組）為基礎的冷儲存裝置，確保資產在物理與網路層面皆處於隔離狀態，冷儲存系統涵蓋軟硬體完全離線的設計，並搭配多層管理機制，強化操作流程與權限控管，進一步降低人為風險。

凱基銀行此次虛擬資產保管業務試辦，邀請符合主管機關規定且具代表性的虛擬資產交易平台共同展開合作，包括Atrix跨鏈、BitoPro幣託、HOYA BIT禾亞、XREX鏈科，以及ZONE Wallet拓荒等五家VASP平台業者，五家虛擬資產交易平台將部分虛擬資產轉存至凱基銀行設置之冷錢包保管。凱基銀行透過與業者緊密合作，提供符合監管要求且具高度安全性的保管服務，達成風險分散之目的，參與保管試辦的平台業者亦展現共同健全產業發展的企圖心，努力加強交易所會員用戶對資產安全的信任與信心。

