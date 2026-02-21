財產破億卻超摳！出門只搭電車、穿平價服　網曝：這才是真富豪

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

記者張方瑀／綜合報導

身家資產超過1億日圓的「富裕層」，在一般人印象中總是名牌加身、豪車出入；然而現實生活中，許多富豪的節儉程度卻驚呆眾人。日本一名網友就抱怨，哥哥坐擁億元財產，卻只穿UNIQLO、出門搭電車，讓他不解明明有錢卻變得很吝嗇。事實上，這並非個案，知名著作《鄰家的百萬富翁》就曾深入研究，揭開這些低調富豪「越節儉、越有錢」的真相。

走訪萬名富豪　研究揭「鄰家的百萬富翁」真相

早在十多年前，美國研究人員就曾針對一萬名以上的「百萬富翁」（當時定義為淨資產100萬美元以上）進行大規模訪談，並將研究結果集結成《鄰家的百萬富翁》（The Millionaire Next Door）一書。該研究發現，大多數億萬富翁並非住在奢華豪宅，而是住在平凡的住宅區，穿著平價服飾、開著耐用的二手車，低調到鄰居都沒發現他們是有錢人。

研究也歸納出大多數富豪都符合的「成功七大定律」，引發當時社會熱烈討論：

▲▼成功累積財富的七大定律。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

▲成功累積財富的七大定律。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

支出遠低於收入： 這是致富的首要鐵律。

高效率分配資源： 投入大量時間、精力與金錢在資產形成上。

務實不虛榮： 認為「不為錢煩惱」比「維持社會地位」重要得多。

無經濟後盾： 步入社會後，未依賴父母的經濟援助。

子女自立： 他們的下一代在經濟上皆能完全獨立。

精準獵取商機： 擅長捕捉各種商業機會。

選擇適合職業： 投入最適合自己的職業領域。

「節儉才變富裕」　每年支出是關鍵

這七大定律的第一條「生活支出遠低於收入」，是任何時代、地點都通用的致富準則。專家直言，即便家庭年收入高達1億日圓，若年度支出也相同，則完全無法儲蓄，永遠達不到「富裕層」的門檻。

網友哥哥「搭電車、穿UNIQLO」的生活，正好與書中描寫的富豪形象完全重疊。與其說富裕層因為有錢才開始節儉，倒不如說是因為具備「節儉家」的特質，才讓他們最終有機會成為富裕層。

靠配息生活　「資產減少」恐懼成節儉動力

根據野村綜合研究所數據，2023年日本淨資產超過1億日圓的富裕層家庭約有165萬戶，且隨著近期股市走高，人數可望進一步增加。專家分析，許多富豪是靠著「穩定工作且低消費」，加上股票資產增值才躋身富裕階層。

對於部分已提早退休、完全仰賴配息與利息生活的富豪來說，心理上往往更容易產生「怕財富目減」的恐懼。因為沒有勞動收入，擔心賣掉股票會導致股利減少，這種心理狀態讓他們在花錢時變得更加謹慎、節約。

專家坦言，雖然建議無繼承需求的富豪應在年輕時適度花費以提升人生滿意度，但對於這些靠著節儉致富的人而言，要克服「不敢花錢」的心理門檻，確實是相當艱難的挑戰。

有錢人的「吝嗇」其實是種煩惱

大眾看「節儉的富豪」常覺得有錢不花很可惜，但對於富裕層來說，這不僅是他們累積財產的基石，更包含了對未來資產波動的擔憂。這種看似吝嗇的作風，背後隱含的是一套扎實的致富邏輯與特有的心理負擔。

富豪節儉致富

【惡毒飼主】不能帶狗上飛機「她竟當場棄養」

