ETF熱潮席捲台股！全民談股背後的「擦鞋童理論」是機會還是警訊？

1929年的崩盤警告vs.2026年全民瘋台股，解析「擦鞋童理論」的現代啟示。

記者張家瑋／綜合報導

在台股不斷創下新高、市場情緒持續升溫的背景下，投資話題早已全面滲透到日常生活。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴，便從這股「全民瘋股市」的現象出發，深入討論當前台股熱度，究竟是基本面支撐下的合理現象，還是值得警惕的過熱訊號。

揭開「擦鞋童理論」背後的警示。

節目中回顧了近期台股的亮眼表現。自2025年4月低點以來，加權指數大幅上漲，漲幅超過八成，代表大型權值股的元大台灣50（0050）含息報酬率甚至接近翻倍。驚人的成績單不僅提升投資人信心，也吸引更多原本未關注市場的族群加入討論，形成「全民談股」的現象。

在這樣的氛圍下，「擦鞋童理論」再次被搬上檯面。該理論源自1929年美國股市崩盤前的故事，此理論的核心概念並非精準預測高點，而是提醒投資人留意群眾情緒。當連平時不關注投資的人，都開始熱衷分享股票建議，往往意味著市場樂觀程度已達高檔，風險可能正在悄悄累積。

台股不斷創新高，是實力支撐還是泡沫前兆？

不過，主持人也強調，歷史經驗不能簡單複製到當前市場。在資訊透明度更高、ETF投資普及、理財觀念逐漸成熟的環境下，全民討論股票未必等同於泡沫化。但這並不代表可以忽視風險，而是更需要回到基本面、資產配置與風險控管本身。

節目最後總結，「擦鞋童理論」在現代市場中，更適合作為一種情緒觀察指標，提醒投資人保持冷靜，而非進出場的絕對依據。當市場越熱，越應該檢視自己的投資邏輯，而不是被氛圍推著走。唯有理性投資、分散風險，才能在熱鬧的市場中，走得更穩、更長久。