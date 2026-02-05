AFTEE先享後付開創支付新場域　力拼1.5倍交易量成長目標

▲AFTEE先享後付總經理山崎竜慧。（圖／AFTEE先享後付提供）

記者巫彩蓮／台北報導

全球先買後付（BNPL, Buy Now Pay Later）市場穩健成長，根據《2025年先買後付商業數據手冊》，BNPL預計在2030年底成長至約9,118億美元，來自日本市占率第一的金融科技品牌AFTEE先享後付總經理山崎竜彗表示，企業導入多元支付已成為提升消費者體驗的關鍵，今（2026）年AFTEE先享後付交易量劍指1.5倍成長。

AFTEE先享後付深耕台灣8年，結盟商戶數突破6,000家、會員數即將突破200萬人，為台灣市場帶來成熟且穩定的BNPL支付體驗。除了消費端服務外，AFTEE先享後付去年以技術供應商的角色切入市場，提供企業BNPL解決方案，相繼與台灣三星、7-ELEVEN合作，拓展BNPL在不同商業場景中應用的潛力。

山崎竜彗表示，去年全力發展Fintech技術應用，透過提供BNPL與無卡分期技術串接服務，積極為企業賦能；憑藉日本母集團Net Protections深厚的金融科技經驗，以及AFTEE在地化的風控邏輯與AI模組額度審核機制，助攻企業創建專屬的後支付功能，包括近期為台灣三星支援Samsung Finance+無卡分期服務，試營運即獲好評，今（2026）年上半年亦預計在台灣三星線上商城導入AFTEE先享後付，惠及更多無卡與彈性消費需求的使用者。

AFTEE先享後付去年宣布與7-ELEVEN建立深度合作，「7-ELEVEN取後付」服務提供多元繳費管道付款，避免消費者誤領陌生包裹，每月使用率呈30-40%逐月提升，目前可使用取後付的電商店家已逾200家並穩定成長，目標今年覆蓋度將突破3,000家商戶，創新超商取貨體驗。

隨著風控等級提升，2萬元以上的高額度用戶數成長近30%，顯示用戶信賴並密集使用AFTEE先享後付進行結帳。為了滿足多元的消費需求，AFTEE先享後付預計推出限店增額服務，針對特定高單價商戶提供更高的額度使用，此外，目前用戶個人額度上限約為5萬元，今年預計再提升額度上限，使用狀況良好的高評等會員額度可能提升至10萬。

