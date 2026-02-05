台北國際書展18歲以下免費入場　宅配通現場寄件抽好禮

▲宅配通書展寄件抽好禮 下載HAPPY GO APP綁定載具再享運費優惠。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

台北國際書展於年前熱鬧開跑，2月3日至8日於台北世貿一館盛大登場，18歲以下憑證免費入場，另外持當日台鐵、高鐵桃園(含)以南及宜花東車票者也能免費入場參觀。台灣宅配通(2642)在現場提供寄件抽好禮服務，下載HAPPY GO APP綁定載具再享運費優惠。

今年書展以「閱讀泰精彩」為主題，體驗泰國主題國各式當代文學、人氣影視與豐富文化，感受泰國魅力，另外還有童書、漫畫到動漫，橫跨文字、圖像與聲音，串連紙本與數位閱讀形式，盡情徜徉書海中找到屬於自己的閱讀天地。

書展期間，宅配通於台北世貿一館C區9-10號門前面設置宅配服務處，推出書香宅配優惠價，讓讀者能輕鬆逛展，凡現場寄件即可享書香宅配優惠價每件120元(附贈s95公分規格紙箱乙只)；下載HAPPY GO APP並綁定發票載具或出示宅配通LINE官方帳號優惠券等(兩項優惠擇一使用)，寄件再享優惠價115元，並加贈限量便條紙乙個。

此外，書香宅配寄件加碼送超值百元好禮「可樂果黃金起司或卡迪那德州薯條茄汁口味、王子杯麵-濃濃牛肉或鮮鮮海味、國光客運50元折價券、美樂食餐飲集團抵用券50元2張」，讓民眾逛書展、寄好書、拿好禮一次滿足。另憑寄件宅配單號上網登錄，還有機會抽中DELSEY 29 吋行李箱、米家IH電子鍋、米家電磁爐、美樂食餐飲集團300元商品抵用券、可樂果Mini香脆麵+卡迪那小德薯湖鹽海苔雙享組等多項精美好禮。

今年書展延續兒童及青少年族群免費入場政策，18歲以下學生可於現場領取闖關地圖，體驗八大主題館，完成3個闖關集任務後，HAPPY GO APP綁定發票載具再享運費優惠可至基隆路大會服務台兌換限量好禮，每人一份，內容包含書展限定紙膠帶，或可樂果黃金起司、卡迪那德州薯條茄汁口味、王子麵醬燒雞汁或羅勒香椿等(隨機贈送)。