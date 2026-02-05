魏哲家首見川普迎震撼教育　許美華曝「找黃仁勳壯膽」

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資畫面。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）董事長魏哲家近年頻頻站上國際舞台，被形容是「行走的台灣大使」。科技專家許美華分享，魏哲家去年3月首度受邀進入白宮，與美國總統川普、商務部長盧特尼克並肩召開記者會，成為台灣半導體史上的重要一刻。

許美華透露，人生第一次在白宮開記者會，魏哲家坦言心情難免緊張，還特地找來「好兄弟」、輝達執行長黃仁勳同行壯膽。不過行程臨時出現變化，最後黃仁勳因另有安排提前離席，魏哲家只好獨自站上全球鎂光燈焦點。

所幸結果相當順利。許美華轉述，川普全程笑容滿面，不僅盛讚台積電是了不起的公司，也高度肯定魏哲家的企業家地位，讓這場「首見川普」的白宮初體驗，成為一次難忘的震撼教育。

經歷白宮洗禮後，一年後魏哲家再度登上國際舞台，與日本高人氣首相高市早苗平起平坐，並帶來台積電熊本第二座晶圓廠將導入3奈米先進製程的規劃。許美華感性表示，看著魏哲家帶著台積電、也帶著台灣，一次次站上世界舞台、寫下歷史時刻，令人由衷感到驕傲與感動。

台積電董座魏哲家，現在根本是行走的台灣大使！

台積電董座魏哲家，現在根本是行走的台灣大使！



繼去年三月進白宮，跟美國總統川普、商務部長盧特尼克並肩開記者會；今天，魏哲家換成跟日本高人氣首相高市早苗平起平坐。



魏哲家拜會Sana醬，帶來台積電規劃熊本第2座晶圓廠改採3奈米先進製程的好消息，對正在為改選拼搏的高市首相，無疑是個利多政績強心針。



看到CC魏神情輕鬆的跟高市Sana醬對坐而談，講一個去年三月魏哲家進白宮開記者會好笑的事。



去年三月初，川普來邀請魏哲家進白宮開記者會，CC有點緊張，所以找了bro黃仁勳一起去壯膽。



結果，沒想到稍早幾天，白宮發生了一件意料之外的新聞事件，就是烏克蘭總統澤倫斯基跟川普還有副總統怕J.D.范斯會面，雙方互嗆火藥味十足，結果最後整場大翻臉，川普直接把澤倫斯基「請」出去。



也因為這個意外事件，川普跟魏哲家的記者會延後了幾天。



結果，後來Jensen黃仁勳有事得先離開，沒辦法留在DC陪兄弟一起開白宮記者會，魏哲家就只好一個人硬著頭皮上陣了。



看到澤倫斯基前幾天才在白宮跟川普大吵一架，CC魏當時進白宮真的很緊張。（要是我也會怕怕的



結果如何，大家都知道了。



川普對魏哲家笑容滿面，推崇台積電是家了不起的公司、魏哲家是偉大的企業家，沒有講什麼讓人接不下去的話，讓CC魏鬆了一口氣，雖然人生第一次在白宮開記者會還是心跳加速。



這是CC自己講的，所以係金欸XD



經歷過去年白宮記者會的震撼教育，一年後，魏哲家跟人格特質親和溫暖的高市對談，心情應該輕鬆很多了。

雖然只是在一旁聽故事、見證歷史，但我還是同感驕傲。



看到魏哲家帶著台積電、帶著台灣，走上世界舞台，與美、日領導人平起平坐，走到之前台灣人無法想像的遠方～

一次次的歷史時刻，感動