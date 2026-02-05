貨櫃船運歐美線運價穩住　3月會開始設法提升以利5月長約

記者張佩芬／台北報導

超大型與大型攬貨公司指出，本周貨櫃船運市場歐美線運價持平，少數原運價較高的船公司有下調運價，目前美西線每大箱(40呎櫃)運價多數在1600至1700美西線之間，美東線約2400-2500美元，歐洲線約2000-2200美元。目前歐美線船隻都接近滿載，但因船公司要為農曆假期船班囤貨，運價無法抬升。

攬貨業分析，農曆假期結束後多數工廠無法立刻出貨，因此2月底前運價無法回升，多數船公司也通知現行運價會實施將到2月底，3月開始估計船公司會致力提升運價，因為4月底到期的長約3月會開始展開協商。

萬海航運總經理謝福隆上周五(30日)曾表示，他看好今年美國關稅方面估計不會有強硬措施，加上通膨與期中選舉會有刺激經濟措施，美國線表現會優於去年，估計去年超大型直客美西線簽的1300-1400美元低運價，估計今年可提高到1500-1600美元，其他直客長約價也會拉升。

不過超大型攬貨業A公司認為今年變數多，且對等關稅都已實施，商品成本都拉高，貨量會受影響，應該不會漲；B公司則表示現在沒人知道，過完年再看看。大型攬貨公司則表示，美國商務日報3月1日到4日在長堤召開的TPM26(泛太平洋海事會議)，屆時船公司、攬貨業與直客齊聚一堂，應該可以看出市場走向。