▲記憶體產品示意照。（圖／資料照）
文／中央社東京報導
「日經亞洲」今天披露，全球記憶體供應緊絀不利產品發表，並推升科技業成本。個人電腦（PC）大廠惠普（HP）、戴爾（Dell）、宏碁及華碩正考慮首度向中國晶片製造商採購記憶體晶片。
路透社目前未能立即核實日經亞洲的報導。惠普、戴爾、宏碁及華碩也都未立即回應路透社的置評請求。
全球電子供應鏈正陷入記憶體晶片嚴重短缺的困境，從智慧型手機到數據中心等設備，記憶體晶片都是不可或缺的關鍵零組件。
「日經亞洲」（Nikkei Asia）引述知情人士說法指出，惠普已開始針對中國記憶體晶片大廠長鑫存儲（CXMT）的產品進行認證，以擴大供應來源。
報導並稱，惠普計畫持續密切監控記憶體供應狀況直至2026年中。若動態隨機存取記憶體（DRAM）供應持續吃緊且價格繼續走升，惠普可能首度針對非美國市場，向長鑫存儲進行採購。
報導提到，由於擔心2026年記憶體價格持續飆漲，戴爾目前也對長鑫存儲的記憶體產品進行認證。
報導中表示，若是中國合約供應商採購中國製記憶體晶片，宏碁對於使用中國製記憶體抱持開放態度；華碩也要求其在中國的生產合作夥伴，協助為部分筆記型電腦專案尋找記憶體晶片貨源。
