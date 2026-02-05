外資大賣726億元！群創、友達調節重災區　轉進3檔金控股

▲面板雙虎群創、友達居外資賣超前二名個股。（圖／ETtoday資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
美國費半指數挫低4%多，今（5）日台股開低走低，終場失守3萬2千點大關，外資重砍726.94億元，面板雙虎成為外資賣超前二名個股，分別砍出群創（3481）12萬470張、友達（2409）5萬7968張，買超前三名均為金控股，分別凱基金（2883）、台新新光金（2887）、玉山金（2884）。
台積電ADR收跌2.98%，現股下跌20元或跌幅1.12%，以1765元作收，外資今日重砍726.94億元，成為單日賣超金額第十大。
面板、記憶體、低軌道衛星PCB等近期強勢族群，成為今日外資調節的重點，外資賣超前二名為群創12萬470張、友達5萬7968張，賣超第三～五名個股、張數，分別力積電（6770）4萬8842張、燿華（2367）2萬5193張、欣興（3037）1萬5966張。
賣超第六～十名個股、張數，分別彩晶（6116）1萬4519張、南亞科（2408）1萬4203張、華通（2313）1萬3907張、緯創（3231）1萬1704張、南亞（1303）1萬839張。
外資大舉賣超電子股轉進金融股，買超前三名均為金控股，分別凱基金（2883）3萬1013張、台新新光金（2887）1萬2357張、玉山金（2884）1萬720張，航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）為買超第四、五名，買超張數1萬547張、1萬545張。
買超第六～十名個股、張數分別三商壽（2867）1萬274張、中鋼（2002）9577張、聯電（2303）9437張、第一金（2892）6950張、華東（8110）6833張。
