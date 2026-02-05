友達連2天被外資提款7.6萬張　連日入列賣超榜前3名

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（5日）指數大跌488點，外資反手賣超726.94億元，創下史上第十大賣超，以賣超前十個股來看，目前最夯個股都榜上有名，包括面板股、記憶體股、低軌衛星、ABF載板股等都名列其中，賣超最多群創（3481）、友達（2409）與力積電（6770）居前三。其中友達為連續2天砍倉，繼昨（4）日賣超1.8萬張後，今天又砍逾5.79萬張，導致友達2個交易日被外資提款逾7.6萬張。
外資賣超前10大個股，依序為群創12萬470張、友達5萬7968張、力積電4萬8842張、燿華（2367）2萬5193張、欣興（3037）1萬5966張、彩晶（6116）1萬4519張、南亞科（2408）1萬4203張、華通（2313）1萬3907張、緯創（3231）1萬1704張、南亞（1303）1萬839張。
外資買超前10大個股，依序為凱基金（2883）3萬1013張、台新新光金（2887）1萬2357張、玉山金（2884）1萬720張、長榮航（2618）1萬547張、華航（2610）1萬545張、三商壽（2867）1萬274張、中鋼（2002）9577張、聯電（2303）9437張、第一金（2892）6950張、華東（8110）6833張。
