友達連2天被外資提款7.6萬張　連日入列賣超榜前3名

魏哲家首見川普迎震撼教育 許美華曝「找黃仁勳壯膽」

台積電（2330）董事長魏哲家近年頻頻站上國際舞台，被形容是「行走的台灣大使」。科技專家許美華分享，魏哲家去年3月首度受邀進入白宮，與美國總統川普、商務部長盧特尼克並肩召開記者會，成為台灣半導體史上的重要一刻。

分析／台積電「兵家必爭」超搶手 魏哲家3年見到5元首

晶圓代工龍頭台積電（2330）在全球半導體供應鏈的重要性持續升高，不僅成為各國爭相拉攏的關鍵企業，董事長魏哲家近三年來更陸續與多國元首會面，短短三年間已經和五位國家領導人進行會面，這也凸顯台積電在地緣政治、產業政策與科技競爭中的戰略地位，堪稱各國眼中的「兵家必爭之地」。

快訊／台積電魏哲家親訪高市早苗 公司：熊本2廠評估改採3奈米

晶圓代工龍頭台積電（2330）董事長魏哲家今日與日本首相高市早苗進行會面，台積電表示， 因應人工智慧帶來強勁需求，台積電正評估規劃熊本第2座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產。

主動式台股ETF規模創高衝破1600億 5檔突破百億門檻

去（2025）年甫問世的主動式台股ETF火熱無法檔，不僅檔數來到11檔，規模也是領先台股ETF創高突破1600億大關，來到1604.23億。其中規模百億以上的共有5檔，分別是主動群益台灣強棒(00982A)、主動統一台股增長(00981A)、主動群益科技創新(00992A)、主動復華未來50(00991A)、主動安聯台灣(00993A)， 00982A第3次配息0.377元創高，預估年化配息率10.02%，主動式台股ETF配息王。

日本8日大選空頭捲土重來 日圓連4貶直逼157大關

市場押注日本首相高市早苗策動國會改選，可望協助自民黨在周末投票中取得明確多數，日圓匯價持續承壓。日圓兌美元今（5）日連續第4個交易日走貶，盤中逼近157關卡，正朝近4個月來最大單周跌幅邁進。市場進一步緊盯周日（8日）選舉前後波動，留意日本政府是否在160價位出手干預。

群聯1月營收104.52億元、年增190% 刷歷史單月新高

記憶體大廠群聯電子（8299）今日公佈2026年1月份合併營收為新台幣104.52億元，月成長20%，年成長達190%，刷新歷史單月新高。

美股記憶體4雄挫低 南亞科跌5%、華邦電陷百元保衛戰

昨（4）日SanDisk、美光同步重挫，再度引發記憶體族群殺盤，南亞科（2408）開低走低，一度重挫逾5%，來到278元，跌破290元十日線支撐，華邦電（2344）最低來到101元，逼近百元大關，模組廠威剛（3260）開低之後，立即急拉而上回到333元平盤之上，而旺宏（2337）同樣也是由黑翻紅。

比特幣跌破72000美元 市場面臨「信仰危機」

由於全球市場普遍出現避險情緒，全球最大的加密貨幣比特幣跌破72000 美元，創15個月以來的最低水準，根據《彭博》報導，比特幣持續下跌，較去年10月的高峰已下跌超過42%。Monarq Asset Management 的管理合夥人Shiliang Tang表示，「市場目前正經歷一場信仰危機」。

面板股價差交易湧現 友達、群創雙爆逾40萬張大量漲跌不同調

面板雙虎挾著LCD技術切入低軌道衛星陣列天線模組領域，加上股價低檔、流動性佳成為外資套利、散戶當沖好標的，今（5）日群創（3481）、友達（2409）雙雙爆出40萬以上大量，惟漲跌不同調，友達一度衝高到16.4元，漲幅逾8%，群創開高攻抵23.8元之後，就呈現翻黑格局。

蘋果法說釋出供應鏈訊號 郭明錤點名非AI記憶體才是重點

蘋果剛結束最新一季法說會，市場焦點多集中在AI相關布局，但天風國際證券分析師郭明錤指出，真正值得從產業面細讀的訊息，反而落在「非AI記憶體市場」的變化，而非當前最熱門的AI記憶體題材。