力積電去年Q4虧損大幅收斂　3D AI Foundry拚3年營收占2成

晶圓代工廠力積電（6770）今日舉行法說會，公布去年第四季財報，受惠記憶體價格回升、美元貶值效應及合作收益挹注，單季虧損明顯收斂，每股虧損0.16元，較前一季的每股虧損0.65元大幅改善。力積電表示，隨著記憶體、邏輯代工與3D AI Foundry業務逐步放量，營運體質可望於今年持續改善。

力積電第四季營收124.9億元，季增6%、年增12%，全年營收467.3億元，全年每股虧損1.86元，略高於2024年的1.64元。公司指出，目前現金水位約252億元，整體財務結構仍屬穩健，產能利用率已回升至8成以上。

展望後市，總經理朱憲國指出，全球記憶體供需失衡情況預期將延續至2026年下半年，在AI伺服器排擠效應下，成熟DRAM與部分Flash產品價格持續上揚，近期ASP已逐月改善。邏輯代工方面，受AI伺服器、去中化供應鏈布局及銅鑼廠出售後產能限縮影響，供給端出現缺口，12吋晶圓代工已自1月起調漲報價，8吋代工價格也規劃自3月起調整。

在先進封裝布局上，力積電表示，3D AI Foundry業務目前約占營收3%，隨著客戶驗證完成並陸續進入量產，加上未來支援美光HBM後段晶圓製造代工，目標三年內營收占比提升至20%。公司也已與美光簽署意向書，規劃分階段轉讓銅鑼P5廠，相關設備與人員將轉回新竹廠區，美光並預付產能、建立長期代工夥伴關係，相關貢獻預期自明年起顯現。

此外，力積電與印度塔塔電子的海外建廠合作進度順利，技術服務費已累計入帳1.43億美元。公司強調，透過資源重新配置，將逐步汰換低毛利產品線，轉型聚焦AI相關高附加價值應用，推動營運結構持續優化。