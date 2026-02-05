快訊／矽光子飆股「抓去關」+1　光焱科技明起處置到3／3

▲又一檔矽光子飆股遭列處置。左為光焱科技董事長柯歷亞，右為總經理廖華賢。（圖／光焱提供）

記者陳瑩欣／台北報導

又1檔矽光子飆股被列處置名單！櫃買中心今（5）日公告，上櫃矽光子股光焱科技（7728）明（6）日起列為處置，一路關到3月3日為止，且因近30個交易日內有列入處置股紀錄，處分盤交易20分鐘撮合一次，光焱科技同時為本周上市櫃第4檔被「抓去關」的矽光子股。

光焱科技今日盤中衝至每股965元新天價，隨後獲利了結賣壓出籠，股價迅速翻黑，終場以下跌52元或5.8%、每股845元作收，惟即便如此，光焱科技今年來漲幅已超過53.08%。

櫃買中心指出，光焱科技最近6個營業日累積最後成交價漲幅達25.17%，且最近6個營業日起迄兩個營業日之最後成交價價差達220元，連今日在內已連3天被列注意股警示，今日進一步列入處置。

4檔矽光子股處置時間表如下：

東典光電（6588）：5分鐘撮合一次，處置期2／4～2／26

光聖（6442）：5分鐘撮合一次，處置期2／4～2／26

聯亞（3081）：20分鐘撮合一次，處置期2／4～2／26

光焱科技（7728）：20分鐘撮合一次，處置期2／6～3／3