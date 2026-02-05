雙子星聯盟將在海軍護航下本月中一航線復航紅海　安全仍是核心變數

▲赫伯羅德與馬士基合組的雙子星聯盟本月中有一條航線將復航紅海。（圖／取自赫伯羅德官網）

記者張佩芬／綜合報導

雖然法國達飛航運1月20日宣布因「複雜且不確定的國際環境」，去年開始陸續恢復航行紅海的三條線，都將恢復繞駛好望角，馬士基與赫伯羅德合組的雙子星聯盟已在官網正式通告，兩公司共用的印度-中東-地中海(IMX/ME11)航線，將自本月中旬起恢復經由紅海、蘇伊士運河通行，並表明所有過境將由海軍提供安全保障與護航。

國內保賠相關業者指出，船東互保協會(P&I)一直沒有對商船航行紅海做限制，相關保險業也只是以風險理由提高額外徵收保費，並未將紅海列為戰爭區，目前伊朗本身自顧不暇，沒錢沒設備，靠伊朗支持的葉門估計也不會輕易有什麼舉動。

保險經紀人則指出，目前航行紅海船體險約0.2%，以價值1億美元的船隻來說，跑一趟保費約20萬美元，但是價格是可以談的，也可能10萬美元就有保險公司願意承接。至於何時回到紅海，有些公司採取保守策略，有些公司就會想搶先機，畢竟免繞好望角可以少掉近10天航程，並省下20-30萬美元油費。

目前船期已排出「Albert Maersk」作為西向調整的起始船舶，「Astrid Maersk」作為東向調整的起始船舶，馬士基則將此定義為對ME11的「結構性變更」，強調該調整將為客戶帶來更高效的運輸路徑，但未披露是哪國海軍護航。 國際媒體報導，馬士基還將評估把另外兩條航線服務(AE12、AE15)改回通行紅海。

此次IMX/ME11回歸並不意味著「全面恢復」，官方口徑中反覆強調「最高安全優先順序」與「護航保障」。對貨主來說，回歸紅海意味著航程縮短與班期穩定性改善的潛在空間，船公司則可釋放此前因「繞航」佔用的運力周轉時間，改善網路效率與船舶利用率。

但與此同時，若更多航線跟進回歸，市場也可能面臨「有效運力」回升帶來的船噸過剩問題，運價波動風險值得關注。