春節逼近託運人趕出貨　兩岸貨櫃拖車運費都上漲

▲春節逼近，兩岸貨櫃拖車運費都上漲。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

農曆春節逼近，兩岸託運人都在趕出貨，大陸媒體報導，因為有些司機已經提前返鄉，加上道路擁堵，貨櫃拖車運費上漲了三到五成；台灣拖車業則指出，近一個多月台灣的拖車費運上漲了近兩成，不過都是針對非長約客戶調漲，對於長約客，會確實遵守合約價。

大陸媒體報導，物流市場迎來一年一度的價格波動期，各大運輸平台紛紛上調價格，拖車費用上漲30%-50%，在這個漲價潮中，海運物流服務依然保持原價，提供穩定可靠的服務保障。

春節期間，由於司機返鄉、人力成本上升、道路擁堵等因素，陸路運輸價格普遍上漲。 拖車服務因需求激增而供不應求，價格水漲船高，貨拉拉(外送業)等平台也因運力緊張而調整定價策略。

上海的貨櫃船公司高階表示，拖車都是由貨主自己接洽安排，過年前運價是會上漲，但是具體漲多少不了解。台灣的拖車業則指出，工廠到櫃場多數都是由貨主自己安排拖車，櫃場到碼頭就由船公司安排拖車，拖車公司多數客戶都是簽有長約，年前因為趕出貨，缺車明顯，非長約客戶會找上門，運價加收兩成也都能接受。

現在拖車市場最大問題是有車沒司機，司機荒很嚴重，年輕人都做外送去了，工作時間彈性自由，而拖車公司必須優先確保長約客戶貨載運送，也不敢多接臨時上門的貨物。