ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AI落地能力獲肯定　CloudMile萬里雲入選CIO Taiwan卓越供應商

▲▼CloudMile萬里雲入選CIO Taiwan 2026卓越供應商。（圖／CloudMile萬里雲提供）

▲CloudMile萬里雲入選CIO Taiwan 2026卓越供應商。（圖／CloudMile萬里雲提供）

記者高兆麟／台北報導

亞太 AI 及雲端解決方案供應商 CloudMile 萬里雲，憑藉卓越的雲地整合服務能力，再獲 CIO Taiwan 「2026 Elite Vendor 卓越供應商」殊榮，在「雲端與平台」類別中脫穎而出。本次獎項由 CIO Taiwan 媒體發起，透過嚴謹的企業 IT 決策者調查，評選出具備技術創新、深厚在地服務經驗與靈活客製化能力與市場影響力的 IT 供應商，為台灣企業找尋數位轉型夥伴提供最佳參考。

本次「2026 Elite Vendor」調查由 CIO Taiwan 發起，匯集全台 623 位企業 IT 決策者 的真實選擇，涵蓋資安防護、AI 運籌、雲端整合等七大關鍵領域。調查結果顯示，台灣企業挑選科技夥伴的標準已發生質變，不再僅看產品規格，而是更看重供應商是否具備「價值共創能力」。在超過百家入榜的品牌中，CloudMile 萬里雲之所以能蟬聯獎項，關鍵在於能協助企業將 AI 從實驗室（PoC）推向真正的「營運價值」。長期合作夥伴的選擇邏輯已從價格競爭轉向價值共創，企業更重視供應商能否提供客製化解決方案、快速回應市場變化，以及建立互信互利的夥伴關係。 蟬聯「2026 卓越供應商」不僅是對 CloudMile 過去一年的肯定，更是對未來策略的鞭策。
 
CloudMile 萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信表示，「在 AI 快速走向企業核心應用的時代，穩定且具備演進能力的雲端與平台架構，是企業能否規模化 AI 的勝負手。CloudMile 萬里雲持續以『化繁為簡，驅動創新（Make Innovation Simple)』 為核心，透過整合混合雲、打造堅實的資安防護體系，協助客戶在不確定的環境中建立可長期演化的技術資產。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對企業的數據治理與人力短缺兩大難題，CloudMile 提供從底層架構到上層 AI 應用的全方位支援，讓企業得以在安全的環境下實現創新轉化，將技術投入直接對接為商業競爭力。劉永信進一步表示，「獲得 CIO Taiwan 2026 Elite Vendor 卓越供應商獎項，是對我們技術能力與市場影響力的高度肯定，我們將持續深耕雲地整合與 AI 領域，迎接數位轉型的挑戰，為企業打造更具競爭力的未來。」，陪伴台灣企業在數位轉型的馬拉松中，將創新從想像轉化為可持續發展的企業能量。

不僅專注於雲地整合，CloudMile 萬里雲從 2017 年即積極投入 AI 應用及雲端資安技術，透過安全穩健的雲端架構，協助企業導入人工智慧與大數據分析，加速數位轉型進程。透過 CloudMile 萬里雲 AI 團隊的「MileAI 企業⽣成式 AI 應⽤與創新」解決方案，已協助新加坡、馬來西亞、台灣等海內外企業有效提升決策效率、優化營運模式，持續在亞洲公有雲與混合雲市場中擴展技術優勢。
 
CIO 雜誌總編輯林振輝則指出，今年AI 平台與 MLOps 領域，Anthropic（Cloud）、OpenAI 等新興 AI 技術供應商首次入列，與 AWS、Microsoft、Google、NVIDIA 等傳統雲端與硬體巨擘並列，突顯生成式 AI 技術已成為企業關注焦點。資安領域則呈現百家爭鳴態勢，從國際品牌到本土服務商共計 20 家業者獲獎，反映台灣企業在資安防護上的多元需求與高度重視。雲端與多雲整合類別中，12 家服務商獲獎且本土業者占比顯著，印證混合雲與多雲管理已成企業 IT 架構主流，在地化整合服務成為關鍵差異化優勢。

關鍵字： CloudMile萬里雲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【路過嚇一跳】女偷藏11件衣物！防盜器狂響遭壓制逮捕

推薦閱讀

魏哲家首見川普迎震撼教育　許美華曝「找黃仁勳壯膽」

魏哲家首見川普迎震撼教育　許美華曝「找黃仁勳壯膽」

台積電（2330）董事長魏哲家近年頻頻站上國際舞台，被形容是「行走的台灣大使」。科技專家許美華分享，魏哲家去年3月首度受邀進入白宮，與美國總統川普、商務部長盧特尼克並肩召開記者會，成為台灣半導體史上的重要一刻。

2026-02-05 15:04
分析／台積電「兵家必爭」超搶手　魏哲家3年見到5元首

分析／台積電「兵家必爭」超搶手　魏哲家3年見到5元首

晶圓代工龍頭台積電（2330）在全球半導體供應鏈的重要性持續升高，不僅成為各國爭相拉攏的關鍵企業，董事長魏哲家近三年來更陸續與多國元首會面，短短三年間已經和五位國家領導人進行會面，這也凸顯台積電在地緣政治、產業政策與科技競爭中的戰略地位，堪稱各國眼中的「兵家必爭之地」。

2026-02-05 12:17
快訊／台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

快訊／台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

晶圓代工龍頭台積電（2330）董事長魏哲家今日與日本首相高市早苗進行會面，台積電表示， 因應人工智慧帶來強勁需求，台積電正評估規劃熊本第2座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產。

2026-02-05 11:59
主動式台股ETF規模創高衝破1600億　5檔突破百億門檻

主動式台股ETF規模創高衝破1600億　5檔突破百億門檻

去（2025）年甫問世的主動式台股ETF火熱無法檔，不僅檔數來到11檔，規模也是領先台股ETF創高突破1600億大關，來到1604.23億。其中規模百億以上的共有5檔，分別是主動群益台灣強棒(00982A)、主動統一台股增長(00981A)、主動群益科技創新(00992A)、主動復華未來50(00991A)、主動安聯台灣(00993A)， 00982A第3次配息0.377元創高，預估年化配息率10.02%，主動式台股ETF配息王。

2026-02-05 12:06
日本8日大選空頭捲土重來　日圓連4貶直逼157大關

日本8日大選空頭捲土重來　日圓連4貶直逼157大關

市場押注日本首相高市早苗策動國會改選，可望協助自民黨在周末投票中取得明確多數，日圓匯價持續承壓。日圓兌美元今（5）日連續第4個交易日走貶，盤中逼近157關卡，正朝近4個月來最大單周跌幅邁進。市場進一步緊盯周日（8日）選舉前後波動，留意日本政府是否在160價位出手干預。

2026-02-05 10:02
群聯1月營收104.52億元、年增190%　刷歷史單月新高

群聯1月營收104.52億元、年增190%　刷歷史單月新高

記憶體大廠群聯電子（8299）今日公佈2026年1月份合併營收為新台幣104.52億元，月成長20%，年成長達190%，刷新歷史單月新高。

2026-02-05 15:10
美股記憶體4雄挫低　南亞科跌5%、華邦電陷百元保衛戰

美股記憶體4雄挫低　南亞科跌5%、華邦電陷百元保衛戰

昨（4）日SanDisk、美光同步重挫，再度引發記憶體族群殺盤，南亞科（2408）開低走低，一度重挫逾5%，來到278元，跌破290元十日線支撐，華邦電（2344）最低來到101元，逼近百元大關，模組廠威剛（3260）開低之後，立即急拉而上回到333元平盤之上，而旺宏（2337）同樣也是由黑翻紅。

2026-02-05 10:22
比特幣跌破72000美元　市場面臨「信仰危機」

比特幣跌破72000美元　市場面臨「信仰危機」

由於全球市場普遍出現避險情緒，全球最大的加密貨幣比特幣跌破72000 美元，創15個月以來的最低水準，根據《彭博》報導，比特幣持續下跌，較去年10月的高峰已下跌超過42%。Monarq Asset Management 的管理合夥人Shiliang Tang表示，「市場目前正經歷一場信仰危機」。

2026-02-05 12:08
面板股價差交易湧現　友達、群創雙爆逾40萬張大量漲跌不同調

面板股價差交易湧現　友達、群創雙爆逾40萬張大量漲跌不同調

面板雙虎挾著LCD技術切入低軌道衛星陣列天線模組領域，加上股價低檔、流動性佳成為外資套利、散戶當沖好標的，今（5）日群創（3481）、友達（2409）雙雙爆出40萬以上大量，惟漲跌不同調，友達一度衝高到16.4元，漲幅逾8%，群創開高攻抵23.8元之後，就呈現翻黑格局。

2026-02-05 11:37
蘋果法說釋出供應鏈訊號　郭明錤點名非AI記憶體才是重點

蘋果法說釋出供應鏈訊號　郭明錤點名非AI記憶體才是重點

蘋果剛結束最新一季法說會，市場焦點多集中在AI相關布局，但天風國際證券分析師郭明錤指出，真正值得從產業面細讀的訊息，反而落在「非AI記憶體市場」的變化，而非當前最熱門的AI記憶體題材。

2026-02-05 10:54

讀者迴響

熱門新聞

好市多開出千萬發票！　門市曝光

快訊／史上第10大逃殺！　外資重砍台股726億害科技股慘綠

保全月領4萬「每天工時12小時」！1原因不敢離職

快訊／3張加油各中200萬　獎落2縣市

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

快訊／矽光子飆股「抓去關」+1　光焱科技明起處置到3／3

快訊／台股收盤大跌488.54點　台積電跌20元至1765

AMD「營收超標」卻單日暴跌17%最慘　分析師突破盲點

白銀飆漲　央行防套利下架生肖套幣

00929績效表現亮眼！股民：月配息有感、成長動能更吸睛

日本8日大選空頭捲土重來　日圓連4貶直逼157大關

玻纖布3檔「愈關愈大尾」　德宏強勢亮燈！台玻、建榮漲半根

重電族群逐步站上全球戰略高地

超商花1元買購物袋雲端發票中百萬　2筆手搖杯消費中大獎

快訊／台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

被動元件迎來上升循環　AI價量雙增

外資大賣726億元！群創、友達調節重災區　轉進3檔金控股

面板股價差交易湧現　友達、群創雙爆逾40萬張大量漲跌不同調

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366