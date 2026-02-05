AI落地能力獲肯定　CloudMile萬里雲入選CIO Taiwan卓越供應商

▲CloudMile萬里雲入選CIO Taiwan 2026卓越供應商。（圖／CloudMile萬里雲提供）

記者高兆麟／台北報導

亞太 AI 及雲端解決方案供應商 CloudMile 萬里雲，憑藉卓越的雲地整合服務能力，再獲 CIO Taiwan 「2026 Elite Vendor 卓越供應商」殊榮，在「雲端與平台」類別中脫穎而出。本次獎項由 CIO Taiwan 媒體發起，透過嚴謹的企業 IT 決策者調查，評選出具備技術創新、深厚在地服務經驗與靈活客製化能力與市場影響力的 IT 供應商，為台灣企業找尋數位轉型夥伴提供最佳參考。

本次「2026 Elite Vendor」調查由 CIO Taiwan 發起，匯集全台 623 位企業 IT 決策者 的真實選擇，涵蓋資安防護、AI 運籌、雲端整合等七大關鍵領域。調查結果顯示，台灣企業挑選科技夥伴的標準已發生質變，不再僅看產品規格，而是更看重供應商是否具備「價值共創能力」。在超過百家入榜的品牌中，CloudMile 萬里雲之所以能蟬聯獎項，關鍵在於能協助企業將 AI 從實驗室（PoC）推向真正的「營運價值」。長期合作夥伴的選擇邏輯已從價格競爭轉向價值共創，企業更重視供應商能否提供客製化解決方案、快速回應市場變化，以及建立互信互利的夥伴關係。 蟬聯「2026 卓越供應商」不僅是對 CloudMile 過去一年的肯定，更是對未來策略的鞭策。



CloudMile 萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信表示，「在 AI 快速走向企業核心應用的時代，穩定且具備演進能力的雲端與平台架構，是企業能否規模化 AI 的勝負手。CloudMile 萬里雲持續以『化繁為簡，驅動創新（Make Innovation Simple)』 為核心，透過整合混合雲、打造堅實的資安防護體系，協助客戶在不確定的環境中建立可長期演化的技術資產。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對企業的數據治理與人力短缺兩大難題，CloudMile 提供從底層架構到上層 AI 應用的全方位支援，讓企業得以在安全的環境下實現創新轉化，將技術投入直接對接為商業競爭力。劉永信進一步表示，「獲得 CIO Taiwan 2026 Elite Vendor 卓越供應商獎項，是對我們技術能力與市場影響力的高度肯定，我們將持續深耕雲地整合與 AI 領域，迎接數位轉型的挑戰，為企業打造更具競爭力的未來。」，陪伴台灣企業在數位轉型的馬拉松中，將創新從想像轉化為可持續發展的企業能量。

不僅專注於雲地整合，CloudMile 萬里雲從 2017 年即積極投入 AI 應用及雲端資安技術，透過安全穩健的雲端架構，協助企業導入人工智慧與大數據分析，加速數位轉型進程。透過 CloudMile 萬里雲 AI 團隊的「MileAI 企業⽣成式 AI 應⽤與創新」解決方案，已協助新加坡、馬來西亞、台灣等海內外企業有效提升決策效率、優化營運模式，持續在亞洲公有雲與混合雲市場中擴展技術優勢。



CIO 雜誌總編輯林振輝則指出，今年AI 平台與 MLOps 領域，Anthropic（Cloud）、OpenAI 等新興 AI 技術供應商首次入列，與 AWS、Microsoft、Google、NVIDIA 等傳統雲端與硬體巨擘並列，突顯生成式 AI 技術已成為企業關注焦點。資安領域則呈現百家爭鳴態勢，從國際品牌到本土服務商共計 20 家業者獲獎，反映台灣企業在資安防護上的多元需求與高度重視。雲端與多雲整合類別中，12 家服務商獲獎且本土業者占比顯著，印證混合雲與多雲管理已成企業 IT 架構主流，在地化整合服務成為關鍵差異化優勢。