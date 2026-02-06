幣圈哀嚎！比特幣失守6.2萬美元大關　單日近46萬人爆倉

▲比特幣、加密貨幣示意圖。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

幣圈屠殺潮持續擴大！在市場恐慌情緒全面引爆下，比特幣價格重挫失守6.2萬美元整數關卡，創下美國總統川普上任以來最疲弱表現。至台北時間6日早上8點，根據 CoinGlass 統計，過去24小時全球共有 459595 人慘遭爆倉，爆倉總金額高達 22.2億美元（約新台幣699億元），其中最大單筆爆倉發生在幣安（Binance）BTCUSDT，金額達 1,202萬美元（約新台幣3.78億元）。

依據幣安交易所報價，台北時間2月6日上午8點17分，比特幣最新報價為 61386.45 美元，24小時跌幅高達 15%，市場賣壓明顯失控。

囤幣公司受衝擊

《路透社》指出，加密貨幣價格暴跌，正全面衝擊將比特幣納入資產負債表的上市公司。去年在「囤幣潮」下大量買進比特幣的企業，如今股價同步崩跌，其中最具代表性的 Strategy（前身為 MicroStrategy）股價自高點重挫逾七成，並已下修2025年財測，凸顯「數位資產金庫（DAT）」模式正面臨嚴峻考驗。

《CNN》分析，比特幣此波重挫格外反常，因為理論上它應該在動盪時期扮演「數位黃金」的避險角色。然而在地緣政治升溫、AI 技術顛覆市場、恐慌指數攀升之際，資金卻轉向黃金避險，金價屢創新高，比特幣反而被視為高風險資產遭到拋售，今年以來跌幅已接近20%。

《BBC》則點出，儘管川普本人高調力挺加密貨幣，甚至推動美國成為「全球加密之都」，但市場仍對政策實質效果與聯準會利率前景感到不安。分析認為，川普提名的聯準會主席人選偏向鷹派，使市場預期利率將長時間維持高檔，對比特幣等風險資產形成沉重壓力。

德意志銀行也示警，比特幣已連續4個月走跌，顯示傳統投資人正逐步退場，加密貨幣從「高度投機標的」轉向必須重新定位的資產。另有華爾街機構預測，比特幣不排除進一步下探 3.8萬美元，市場短期仍難擺脫劇烈震盪。