快訊／台積電跌20元至1745　台股大跌410點

記者林潔禎／台北報導

美股5日續走跌，台股今（6）日以下跌54.83點、31746.44點開出，跌勢續擴大，指數下挫逾410點，指數跌破31400點。

台股大盤賣壓湧現，指數在交易五分鐘後指數大跌逾500 點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1745元，跌幅1.13％；鴻海（2317）下跌0.5元至215元；聯發科（2454）下跌25元至1745元；廣達（2382）上漲0.5元來到273.5元；長榮（2603）下跌0.5元至186.5元。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌592.58點或1.2％，收在48908.72點；標準普爾500指數下跌84.32點或1.23％，收6798.4點；那斯達克指數下跌363.99點或1.59％，收在22540.59點；費城半導體指數下跌4.52點或0.06％，收7614.64點。

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48908.72 ▼592.58 ▼1.2% S&P500 6798.4 ▼84.32 ▼1.23% NASDAQ 22540.59 ▼363.99 ▼1.59% 費城半導體指數 7614.64 ▼4.52 ▼0.06%

