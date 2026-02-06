記憶體殺很大！群聯、威剛一度亮燈跌停　宇瞻逆勢漲停

▲記憶體股價漲多震盪幅度加大，群聯、威剛一度跌停（圖／業者提供）

記者巫彩蓮／台北報導

美股四大指數收黑，農曆年前賣壓湧現，今（6）日早盤記憶體族群再度成為殺盤重心，IC設計股群聯（8299）、模組廠威剛（3260）同步摜壓到跌停價位，南亞科（2408）開低走低，最低來到251元，跌幅逾8%，跌破270元月線支撐，華邦電（2344）則是摜破百元大關，最低來到95元，惟宇瞻（8271）1月營收20.92億元，月增1.46倍，股價逆勢強攻112.5元漲停價位。

台股失守3萬2千點大關，距離農曆年封關只剩四個交易日，市場心態轉趨保守，漲多且股價位處歷史高檔區記憶體族群群聯、威剛，不敵獲利了結賣壓，今日雙雙打落跌停，群聯摜破2千元大關，威剛則是面臨300元保衛戰，惟股價亮燈跌停，有低檔承接買盤進場，免於跌停鎖死命運。

儘管記憶體表現相當弱勢，惟創見（2451）公布今年1月合併營收47.6億元，月增55.68%、年增440.61%，創下歷史單月營收最高紀錄，成長主因受惠於AI伺服器需求持續爆發、工控專案大規模出貨，以及記憶體價格穩步上揚，營收報佳音，股價開低應聲翻紅。

全球記憶體產業消息不斷，外電報導，記憶體價格飆升，加上產能吃緊，惠普、戴爾、宏碁（2353）、華碩（2357）等四大PC品牌商，首次考慮採購陸製記憶體，而惠普先前已宣布，開始對陸廠長鑫的產品進行認證，以增加記憶體供應來源。