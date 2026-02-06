「股票、金銀、比特幣」全面潰散　專家：市場對估值產生焦慮

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲華爾街最熱門的交易策略崩盤、示意圖。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

在整個華爾街，從科技股到黃金再到加密貨幣，人們一擁而上湧入最熱門的交易，這種趨勢日漸消退，取而代之的是突然的避險情緒。

《彭博》分析，與去年（2025年）4月川普總統發起的貿易戰導致市場陷入恐慌性暴跌不同，此次市場動盪並非由單一因素造成，相反，一系列消息持續引發市場焦慮，許多人懷疑市場估值過高，最終導致投資者集體拋售。

美股周四（5日）標普500指數下跌1.2%，連續第3個交易日走低，納斯達克100指數創下去年4月以來最大跌幅，再次印證了這一點。

人工智慧（AI）新創公司Anthropic推出一款旨在進行金融研究的新模型後，軟體股跌勢加劇。這是該公司本周第二次引發市場震盪，凸顯了這項新技術帶來的競爭威脅。

白銀價格曾跟隨黃金創下歷史新高，如今暴跌20%。比特幣下跌超過13%，抹去了川普自15個月前選出以來的所有漲幅，因為投資人紛紛平倉那些用借貸資金進行的虧損交易。

美國國債價格上漲，恢復了其作為最後避險資產的慣常角色。美股5日收盤後，亞馬遜股價暴跌超過11%，此前該公司宣布計劃今年投資2000億美元，遠超分析師的預期。分析師越來越擔心科技公司在人工智慧領域的支出過高。

這種緊張情緒蔓延至亞洲市場，韓國股市今（6日）一度下跌超過5%，晶片製造商三星電子和SK海力士領跌。亞洲股市早盤普遍下跌約1%，而與那斯達克指數掛鉤的股指期貨預示著未來可能進一步下跌。

Frank Funds總裁兼投資組合經理Brian Frank表示，「 人們的防禦姿態明顯增強了，現在更像是先開槍後問話的那種環境。」

近期的市場活動標誌著華爾街年初情緒的顯著轉變。年初時，策略師曾預測股市將迎來近20年來最長的連漲行情。這些預測基於人工智慧熱潮將持續，經濟韌性出乎意料地強勁，將繼續提振企業利潤，以及聯準會將逐步降低利率等預測。

這種前景基本上保持不變，近幾周公佈的穩健財報也印證了這一點。但同時，人們也開始重新關註一些日益加劇的風險，包括人工智慧熱潮將取代哪些公司？如果美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）擔任聯準會主席，聯準會的未來走向將面臨疑問；以及黃金、比特幣甚至Alphabet Inc.等科技巨頭的估值過高，長期來看可能難以持續。

比特幣的走勢逆轉最為劇烈。去年大部分時間裡，隨著川普勝選引發投機性加密貨幣熱潮，比特幣價格一路飆升；但本月（2月）隨著投資人紛紛拋售現金，這類代幣市場急劇下跌。

隨著交易日的進行，比特幣的拋售潮愈演愈烈，拖累了其他代幣、交易所交易基金（ETF）以及持有大量比特幣的資產管理公司（例如Strategy Inc.）的價格下跌。

Bokeh Capital Partners 的首席投資長 Kim Forrest 表示，最近的下跌反映出人們擔心，最熱門的股票和其他資產（如黃金）的價格已經上漲過高，需要進行一些調整。他說，「這相當於一次重置，之前的勢頭可能只是暫時減弱了。」


 

