中信e-Cash APP屢獲國際肯定，限時歡慶加碼中小企專屬優惠！

財經中心／綜合報導

中國信託銀行為全台超過170萬家中小企業打造的行動銀行「中國信託行動 e-Cash APP」，繼三度蟬聯《The Digital Banker》全球最佳中小企業行動銀行、兩度蟬聯《The Digital Banker》全球最佳數位客戶體驗中小企業行動銀行後，於2025最新榮獲《Banking Tech Awards》全球最佳中小企業銀行科技平台應用獎 肯定，為台灣首間獲此殊榮的銀行，成為中小企業主數位帳管首選APP !





▲「中國信託行動 e-Cash APP」透過頂尖技術提供直覺、安全的數位帳管體驗，榮獲《Banking Tech Awards》全球最佳中小企業銀行科技平台應用獎肯定。（圖／品牌提供）

歡慶獲獎，中信銀限時推出以下優惠活動：

優惠1: e-Cash Token優惠活動，中小企暢通無阻升級數位帳管

為回饋廣大中小企業客戶的長期支持，並力挺中小企業發展電商經營模式，e-Cash現提供專屬限時優惠活動。即日起至2026年3月31日，凡符合指定資格之中小企客戶，至中國信託銀行各分行臨櫃新申請e-Cash服務，即享「動態密碼機(Token)」免預收服務費之優惠，搭配APP綁定生物辨識，企業主可便利一指速登，24小時掌握金流脈動。

點我了解活動詳情：https://ctbc.tw/XK6ai1

優惠2：中小企業戶優利活存限時加碼，靈活掌握優利機會

中國信託銀行限時推出中小企業戶限定「專戶優利活存」，即日起至2026年3月31日，符合條件之企業可至分行臨櫃辦理，即自申請日起一年內可享階梯式利率加碼優惠!

本次優利方案採階梯式計息方式（以2026年2月23日為例）：

• 100萬元（含）以下：年利率0.645% (一般活期存款牌告利率)

• 100萬元以上至300萬元（含）：年利率0.795% (一般活期存款牌告利率+0.15%)

• 300萬元以上至1,000萬元（含）：年利率1.000% (一般活期存款牌告利率+0.355%)

• 1,000萬元以上：年利率0.645% (一般活期存款牌告利率)

※一般活期存款牌告利率以中國信託銀行當日公告為準。

※當日餘額未達起息門檻新臺幣1萬元則不計息，相關活動辦法詳見中國信託銀行官網。

點我了解活動詳情及案例說明：https://ctbc.tw/sipUtN

e-Cash持續創新，助攻中小企經營更順、明天更勝

從國際肯定的領先技術到中小企業專屬優惠活動，「中國信託行動 e-Cash APP」展現其作為企業數位轉型關鍵推手的實力。e-Cash APP將持續深耕數位金融創新，陪伴企業主將數位力轉化為實質競爭力，穩健布局未來商機。

點我了解更多「中國信託行動 e-Cash APP」：https://ctbc.tw/sipUtN