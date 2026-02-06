台船去年本業虧15億今年定要轉盈　三條產線兩條造艦、一條造商船

▲左起台船副總經理周志明、總經理蔡坤宗、董事長鄭正宏、台船環海董事長曾國正手持潛艦、無人船與無人偵獵船模型。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)今(6)日上午舉辦媒體座談會，公司董事長陳政宏與總經理蔡坤宗表示，公司去年虧損約22億元，今年一定要賺錢，「海鯤軍艦」延期交艦的罰款每日19萬元，不會影響公司獲利，今年主要爭取海軍艦艇5艘，其中除了潛艦救難艦是原型艦。油彈補給艦、救難艦、油彈補給艦、船塢運輸艦都有建造經驗，估計台船取得訂單機率很高。

台船擁有50%加1股的台船環海董事長曾國正則指出，公司成立7年，第5年開始獲利，去年獲利約18-20億元，貢獻母公司獲利超過9億元。公司的離岸風電大型浮吊船「環海翡翠輪」，去年完工率名列全球第4，亞洲第1，水下基礎安裝名列全球第1。

台船目前產線共3條，1條是潛艦，已接單至2038-2040年，另1條是海軍與海巡署艦艇，今年如順利拿下5艘，塢期會排到2034年，商船則是排到2030年，預計今年年底開始爭取商船後續訂單。

台船自結去年12月營收17.04億元，月增61.72%，年增71.54%，單月獲利3543.3萬元，全年營收217.80億元，年增50.27%，稅前損益-22.55億元，其中三分一是匯兌損失。

公司去年下半年開始轉虧為盈，營收大幅提高，主要是因造艦業務增長，今年估計有無人艇訂單與海軍與海巡署的巡防艦與緝私艇，加上兩艘潛艦陸續開工，全年營收估約可成長三成，並享有獲利。

海軍今年編列特別預算180億元，計畫採購自殺無人艇1320艘，台船表示將結合業界提供年產500艘能量，並推動造船製程智慧化，如果順利取得500艘訂單，就可擁有68億的建造款項，以一成獲利來算，約6.8億元利潤，台船將與合作廠商共享。

今年台船除了巡防艦、緝私艇、潛艦與離岸風電等工程，中航(2612)訂造的4艘21萬噸大海岬型船，上個月第4艘也已開工，今年估計獲利無虞，金額多寡則要看幣值變化