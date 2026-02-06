市場避險情緒升高　全球複合債基金具靈活配置優勢

▲全球複合債基金掌握各類債券投資機會。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

川普宣布新任聯準會主席人選華許（Kevin Warsh）後，華許過往偏向鷹派的態度導致市場降息預期大減，野村投信表示，無論由誰擔任聯準會主席，在美國經濟表現強韌、通膨受控有望緩降的環境下，美國利率走低是必然的趨勢。隨著股市高檔震盪機率上升，波動度相對較低的債券配置更顯重要，建議選擇複合債基金，靈活掌握各類型債券投資機會。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，聯準會1月份利率會議如市場預期維持利率不變，聯準會(FED)本次按兵不動，主要是因評估美國經濟展望轉強，有鑑於美國經濟展望升級，且短期內央行獨立性不受影響，雖然讓市場下調短期內降息機率，但非投資級債等風險性資產有望因基本面轉佳而獲得支撐。

另外，川普在1月30日宣布新任聯準會主席華許後，引起金融市場震盪，美元轉強、美債殖利率走高。不過，繼任人選確定後，未來貨幣政策的不確定性下降，加上華許近期曾批評聯準會降息太慢，因為他相信源自AI的生產力提升將壓低通膨，因此，經濟表現仍是決定利率政策方向的關鍵因素。

樓克望指出，受惠於AI強勁需求帶動，不少股市自今（2026）年以來漲勢驚人，雖然持續看好AI前景，但因股市估值位於相對高檔，預期波動度也會跟著升高。因此，在投資組合納入債券資產以降低波動風險變得更加重要。歷經2022-2024年債市震盪後，債券殖利率已攀升，面對不確定的市場，投資人可淡定享受孳息，且美國在降息壓低短期利率後，龐大的貨幣市場資金可望重新尋找新收益來源，高殖利率的新興債、非投資等級債最有機會受惠。

