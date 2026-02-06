聯邦快遞調查證實　80%亞太區企業表示永續發展影響其供應鏈決策

▲聯邦快遞調查證實永續發展已成為亞太區供應鏈的商業必然趨勢。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞公布其針對亞太區消費者及企業進行的永續發展與跨境貿易調查結果顯示，80%的亞太區中小企業在與歐洲貿易時會納入環境考量，且永續發展在物流決策中扮演著日益關鍵的角色。

東南亞市場正引領此一趨勢，馬來西亞與印尼有超過55%的中小企業在供應鏈選擇中優先考慮永續發展。這突顯出該地區企業與消費者對環境議題的意識正顯著提升，並已轉化為具體的實踐行動。

消費者正帶動企業對永續實踐的需求，其中 84%的亞太區消費者要求企業開發環保的網購選項。環境責任正成為關鍵的差異化因素，並深刻影響著消費者的購買決策。

81%的亞太區消費者更傾向選擇在營運中展現永續性的企業，而不是那些提供類似產品，但缺乏同樣明顯的永續營運整合的競爭對手。

使產品運輸完整性與具競爭力的定價仍是網購者的首要考量，但近四成的亞太區消費者表示，他們願意為永續包裝付出溢價。



隨著環保意識日益增強，企業已察覺到此一趨勢。在數位市場中，永續實踐已不再是「錦上添花」的加分項，而是企業維持競爭優勢的必備條件。企業發現消費者將環境價值納入其消費決策考量，這將直接影響企業的獲利能力與營運表現。



聯邦快遞亞太區總裁蘇查理(Salil Chari)表示：「我們觀察到永續發展正從合規的勾選項目，轉變為全球商貿成長、韌性與差異化的關鍵驅動力。在聯邦快遞，我們致力於支持此轉變，目標是在2040年實現全球碳中和營運。

我們持續創新服務、優化網絡，並提供更智能的數位工具，協助企業將永續願景轉化為實際行動，實現低排放的運輸決策，進而強化競爭力並減少對環境的影響。」

聯邦快遞正積極回應市場對永續物流日益增長的需求，透過投資尖端技術與基礎設施，在降低環境影響的同時提升營運效率。

其中一個範例是公司採用AI驅動的「停點排序工具」(Stops Sequencing tool)，該工具可根據貨件量與客戶需求實時優化遞送路線。透過智慧規劃遞送順序並減少不必要的行駛里程，該工具不僅具備降低碳排放的潛力，同時能提升營運效率。

此外，聯邦快遞為客戶提供所需的可視化資訊，以做出明智的永續發展決策。FedExR Sustainability Insights 是一個雲端平台，能提升環境影響的透明度。該工具利用聯邦快遞網絡的近乎即時數據，估算個別運單號碼以及整個聯邦快遞托運帳戶的二氧化碳當量 (CO2e)排放量。客戶可以登入 FedEx.com，存取歷史排放數據並透過運單號碼進行查詢。

在航空營運方面，聯邦快遞近期開始在芝加哥歐海爾國際機場及邁阿密國際機場使用永續航空燃料(SAF)，象徵著其在減少全球航空網絡相關排放方面又邁出了重要一步。

在最後一哩路，聯邦快遞正透過車隊電動化重塑城市遞送模式。電動車目前已部署於多個亞太區市場，包括日本、紐西蘭、新加坡及泰國，且在中國的遞送車隊中佔比已超過20%。在台灣，聯邦快遞引進了5輛電動三輪車與12輛電動貨車，以更靈活因應市區配送需求，在提升遞送效率的同時減少排放。

隨著跨境貿易不斷演變，聯邦快遞始終致力於提供更快速、更智慧且更具永續性的物流解決方案，在助力客戶取得成功的同時，攜手開創更永續的未來。

這項線上調查由Milieu Insight於2025年9月進行，涵蓋13個亞太地區市場，包括澳洲、紐西蘭、中國、香港特別行政區、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國及越南。此調查收集了來自850亞太區消費者以及850家與歐洲有活躍貿易往來的中小企業的見解。