快訊／台股收盤下跌18.35點　台積電漲15元至1780

台股今（6日）開低走低，加權指數終場下跌18.35點，以31782.92點作收，跌幅0.06％，成交量6768.48億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌54.83點開出，指數開低走低，盤中最高達31842.62點，最低31164.28點，終場收在31782.92點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1780元，漲幅0.85％；鴻海（2317）下跌0.5元至215元；聯發科（2454）下跌60元至1710元；廣達（2382）上漲6.5元來到279.5元；長榮（2603）上漲0.5元至187.5元。
今天漲幅前5名個股為聯穎（3550）上漲1.7元，漲幅9.97％；全福生技（6885）上漲2.65元，漲幅9.94％；聚隆（1466）上漲1.5元，漲幅9.9％；大量（3167）上漲20.5元，漲幅9.83％；宇瞻（8271）上漲10元，漲幅9.76％。
跌幅前5名個股則為奧義賽博-KY創（7823）下跌17元，跌幅11.49％；有成精密（4949）下跌5.15元，跌幅10％；兆赫（2485）下跌4.6元，跌幅9.99％；國碩（2406）下跌3.25元，跌幅9.95％；勤誠（8210）下跌108元，跌幅9.95％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|聯穎（3550）
|18.75
|▲1.7
|▲9.97％
|全福生技（6885）
|29.3
|▲2.65
|▲9.94％
|聚隆（1466）
|16.65
|▲1.5
|▲9.9％
|大量（3167）
|229.0
|▲20.5
|▲9.83％
|宇瞻（8271）
|112.5
|▲10.0
|▲9.76％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|奧義賽博-KY創（7823）
|131.0
|▼17.0
|▼11.49％
|有成精密（4949）
|46.35
|▼5.15
|▼10.0％
|兆赫（2485）
|41.45
|▼4.6
|▼9.99％
|國碩（2406）
|29.4
|▼3.25
|▼9.95％
|勤誠（8210）
|977.0
|▼108.0
|▼9.95％
資料來源：證交所
