快訊／台股收盤下跌18.35點　台積電漲15元至1780

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（6日）開低走低，加權指數終場下跌18.35點，以31782.92點作收，跌幅0.06％，成交量6768.48億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌54.83點開出，指數開低走低，盤中最高達31842.62點，最低31164.28點，終場收在31782.92點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1780元，漲幅0.85％；鴻海（2317）下跌0.5元至215元；聯發科（2454）下跌60元至1710元；廣達（2382）上漲6.5元來到279.5元；長榮（2603）上漲0.5元至187.5元。

今天漲幅前5名個股為聯穎（3550）上漲1.7元，漲幅9.97％；全福生技（6885）上漲2.65元，漲幅9.94％；聚隆（1466）上漲1.5元，漲幅9.9％；大量（3167）上漲20.5元，漲幅9.83％；宇瞻（8271）上漲10元，漲幅9.76％。

跌幅前5名個股則為奧義賽博-KY創（7823）下跌17元，跌幅11.49％；有成精密（4949）下跌5.15元，跌幅10％；兆赫（2485）下跌4.6元，跌幅9.99％；國碩（2406）下跌3.25元，跌幅9.95％；勤誠（8210）下跌108元，跌幅9.95％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 聯穎（3550） 18.75 ▲1.7 ▲9.97％ 全福生技（6885） 29.3 ▲2.65 ▲9.94％ 聚隆（1466） 16.65 ▲1.5 ▲9.9％ 大量（3167） 229.0 ▲20.5 ▲9.83％ 宇瞻（8271） 112.5 ▲10.0 ▲9.76％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 奧義賽博-KY創（7823） 131.0 ▼17.0 ▼11.49％ 有成精密（4949） 46.35 ▼5.15 ▼10.0％ 兆赫（2485） 41.45 ▼4.6 ▼9.99％ 國碩（2406） 29.4 ▼3.25 ▼9.95％ 勤誠（8210） 977.0 ▼108.0 ▼9.95％

資料來源：證交所