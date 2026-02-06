「海鯤軍艦」連兩日做淺水潛航測試、預計年中交艦　實際工期偏快

▲國造潛艦海鯤號連2天潛航測試，國安會秘書長吳釗燮在社群平台X上釋出空拍圖。（圖／取自吳釗燮X）

記者張佩芬／台北報導

「海鯤軍艦」昨(5)日與今日連兩天進行第3、第4次淺水潛航測試，台船高階表示，有信心在今年年中完成交艦。台船董事長陳政宏表示，潛航測試可能會多做幾次，後面深度越來越深，花的時間比較久，至於交艦「時間在合理猜測範圍裡面」，預估比原訂去年11月交艦期限延遲200-210天，目前暫編3800萬元罰款(每日19萬元)。

台船指出，台灣與其他國家的新造潛艦比較，其實「海鯤軍艦」工期並未較久，甚至偏快！凡是自行研製新一級的原型艦，例如法國的天蠍級、英國的擁護者級、德國的212A、214級，因為常包含新技術、新系統的應用，整個工期(不含設計，自安放龍骨起至交艦)通常拉長到 6~10 年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

成熟柴電潛艦製造國，例如自行製造潛艦已超過百年的日本、德國、瑞典，才有可能在成熟產線或改良型時可縮到4年。但是最近瑞典因為離開上次研製的哥特蘭級超過20年，可能因人才與技術斷層，最新的A26級潛艦2022年中安放龍骨後，不得不延期、追加預算，預計2031年才能交艦。

首次造潛艦的國家，若是靠先進國家成熟設計直接技術移轉在本地首次建造，例如南韓派員至德國學習建造原型艦，再從德國技轉回本國製造後續艦，約需4~5年。

有造潛艦經驗，但從先進國家的設計改良與技術指導在本地建造，例如巴西、西班牙，竟然也需費時12年以上。

無造潛艦經驗，本地全新設計與製造，有先進國家單一廠商直接指導的澳洲柯林斯級費時6年半，而網羅不同先進國家工程師混合組隊指導的「海鯤軍艦」大約需要4年多。

所以，與其他國家的新造潛艦比較，其實「海鯤軍艦」工期並未較久，甚至是偏快的。載從命名下水典禮到交艦的時程來看，僅有日本、瑞典、南韓的第二次技轉可以壓縮到2年以內，大部分原型艦也都需要2年多至3年的時間，甚至德國自己的212A也花了3年多的時間。目前「海鯤軍艦」的時程看來與大部分國家相近。

「海鯤軍艦」自2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日命名典禮；2025年6月14日第一次浮航測試；2026年1月29日第一次潛航測試。從開工迄今5年2個月，安放龍骨迄今4年2個月，命名典禮後至今2年4個月。