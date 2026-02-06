英特爾、AMD傳伺服器CPU供應吃緊　外媒：陸客戶等待期長達半年

▲英特爾的CPU也傳出缺貨、。（圖／資料庫）

記者陳瑩欣／綜合報導

根據《路透》獨家報導，知情人士透露，英特爾和AMD已通知中國客戶伺服器中央處理器（CPU）供應短缺，英特爾警告交貨周期可能長達六個月。

一位知情人士透露，由於供應限制，英特爾伺服器產品在中國的價格普遍上漲了 10% 以上，不過具體價格會根據客戶合約而有所不同。

據兩位知情人士透露，在中國，英特爾第四代和第五代至強處理器的供應尤其短缺，英特爾正在實行限量交付，而中國市場佔英特爾總收入的 20% 以上。

他們補充說，英特爾這些型號的訂單積壓嚴重，交貨時間長達六個月。

一位知情人士和另一位知情人士均表示，AMD已告知客戶供應受限的情況。第三位知情人士稱，部分AMD產品的交貨周期已延長至8至10週。

報導稱，CPU短缺是由多種因素造成的。由於持續面臨良率挑戰，英特爾一直難以提高產量。AMD 將生產外包給台積電（2330），而台積電優先生產人工智慧（AI）晶片，CPU 產能有限。

此外，記憶體晶片的短缺也起到了一定作用。根據消息人士，一位同時銷售伺服器CPU和記憶體產品的經銷商表示，去年底中國記憶體價格開始上漲時，客戶加快了CPU的採購速度，以鎖定較低的記憶體價格。



