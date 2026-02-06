自由貿易港區貿易值翻倍成長　AI需求桃園建H棟加值廠房

▲航政司司長韓振華表示自由貿易港區貿易值突破六兆。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

我國自由貿易港區自93年起開始營運及發展，歷經20年至113年貿易值首度突破新台幣3兆元，受惠於近年全球人工智慧(AI)和高效能運算(HPC)的快速發展，我國半導體高階產品出口展現強勁成長動能，帶動自由貿易港區去年營運績效再創新高，全年貿易值翻倍成長突破6兆元大關。為應AI產業發展需要，桃園航空自貿港區再投資32.5億元建設H棟加值廠房。

交通部航政司司長韓振華說明，人工智慧(AI)正以驚人速度發展，成為推動科技革命和經濟增長的核心驅動力，為呼應政府「AI新十大建設」與「人工智慧島」政策發展方向，交通部持續推動六海一空自由貿易港區建設並成功吸引高附加價值關聯產業鏈進駐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

受惠於AI產業鏈從研發、製造到全面加速發展應用，帶動高階晶片及伺服器產品出口增長，桃園航空自由貿易港區114年貿易值躍升超過5兆元，較前一年2.4兆元成長1.1倍，貨量也增加近5成，達5萬噸。

為應AI產業發展需要，桃園航空自由貿易港區再投資32.5億元建設H棟加值廠房(1.2公頃)，並於114年11月啟用，完成全區開發最後一哩路，目前已有鴻佰科技公司進駐該棟廠房，擴增AI伺服器產線，為AI產業再添動能，未來全面營運後，可再創造1000億元貿易額，並提供800個就業機會。

在海港自由貿易港區方面，交通部指出，由於油品、半導體類電子產品國際市場需求持續成長，114年貿易值亦達8888億元，較113年6356億元成長4成，貨量亦成長超過1成，達702萬噸。

為持續推動海港智慧化建設，114年共完成220車道eTag輔助車牌辨識系統，強化車輛與貨物進出自由貿易港區之安全。另臺北港智慧車輛產業發展園區已於114年4月取得營運許可，預計115年3月將先啟用新車整備(PDI)中心，提供新車交車前之檢測及加值服務，116年第1季將再啟用物流中心，預期全面營運後可創造700個就業機會，帶動1270億元產值。

交通部進一步說明，隨著台美關稅底定，未來高科技產業進出口需求預期將持續成長，聯邦快遞(FedEx)也看好台灣航空貨運市場發展，在桃園國際機場擴大投資「聯邦快遞桃園國際機場轉運中心」，並預計於115年3月上旬舉行啟用典禮，該公司目前在榮儲有5500平方公尺廠房，新增廠房超過1萬平方公尺，為雙倍擴充，將讓台灣空運進出口能量更添競爭力。

另為擴充海港自由貿易港區營運規模及發展空間，台灣港務公司刻正推動高雄港中島商港區第46-57號碼頭(16.24公頃)劃設成為自由貿易港區，提供業者經營倉儲、物流等多元業務，並可結合鄰近工業區、課稅區產能進行委託加工，創造更多產業加值優勢，鞏固台灣成為全球智慧產業供應鏈之關鍵樞紐地位。