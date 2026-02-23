內壢3大「末代國宅」夯　在地房仲：5千戶「僅釋出10戶」

▲內壢屬於房價凹陷區，CP值高，購屋剛需買盤穩定。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／台北報導

內壢屬於房價凹陷區，CP值高，購屋剛需買盤穩定。在地房仲表示，內壢有3大「末代國宅」社區，總量體達5千戶，但由於自住率、指名度高，只有約10戶掛售中，只要行情價釋出，很快就會成交。此外他強調，內壢坐擁不少建設利多，加上房價基期低，中長期展望看好。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

[廣告]請繼續往下閱讀...

有巢氏房屋內壢環中加盟店東陳永剛表示：「內壢商圈位於中壢、桃園市區中間，屬於房價凹陷區，以內壢火車站為核心，以中華路、環中東路為主要幹道，又有多間學校，如元智大學等等，生活機能不錯，房市指名度高。」

陳永剛介紹：「內壢火車站前站屬於舊城區，大多為透天產品，而房市交易較熱絡的地段，為成章一街往後的電梯大樓，新建案單價約在48萬元左右，10年內34~45萬元，25~35年則為27~28萬元，2字頭就能成家，頗具吸引力。」

陳永剛進一步介紹：「內壢有3大國宅社區，屬於末代國宅產品，分別為『精忠國宅』、『陸光國宅』、『自立國宅』，周圍機能不錯，公設比低、房價親民，每坪均價約24~25萬元，3~4房車總價僅1000~1600萬元，CP值相當高。」

▲內壢3大國宅總計約5000戶，量體相當可觀。（圖／有巢氏房屋提供）

陳永剛觀察：「3大國宅總計約5000戶，量體相當可觀，但由於自住率、指名度高，目前線上在線銷售僅約10戶左右，只要行情價釋出，不用多久就會賣掉了。」

至於買盤結構與房市現況，陳永剛指出：「由於內壢緊鄰中壢工業區，因此購屋剛性需求強，而央行前年919祭出第七波房市管制後，區域房價也沒有明顯修正，相對穩定。」

展望未來，陳永剛表示：「內壢一帶坐擁不少建設利多，包括車站鐵路地下化，此外遠東紡織廠也將開發，屆時區域還有百貨公司、醫院進駐，中長期相當看好。」

▲陳永剛表示，內壢房市坐擁不少建設利多，看好中長期房市展望。（圖／有巢氏房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法