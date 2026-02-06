SCFI今日小漲3.81%　中遠海運率先提出3/1漲價計畫

▲中遠海運率先提出3月1日漲價計畫。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

大型攬貨公司指出，目前貨櫃船運美西線每大箱(40呎櫃)運價多數落在1650-1750美元之間，美東約2350-2500美元，歐洲線約2000-2200美元，整體價格走勢以盤整偏弱為主，中國遠洋已率先提出3月1日美西要漲到2200美元，美東漲到3000美元計畫。上海航運交易所今日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌3.81%，指數來到1266.56點。

攬貨業指出，亞洲出口至美國及歐洲航線整體仍呈現供過於求格局，運價持續承壓，農曆年後實際需求回溫速度仍有待觀察，短期內運價表現仍受運力供給過多影響，後續關鍵在於船公司是否加強控艙，以及貨量回補情況，3月1日能否順利推漲運價目前難料。

今日SCFI上海到歐洲每箱(20呎櫃)運價1403美元，下跌15美元，跌幅1.06%；地中海線每箱2291美元，下跌133美元，跌幅5.49%；美西線每大箱1801美元，下跌66美元，跌幅3.54%；美東每大箱2530美元，下跌75美元，跌幅2.88%。

波斯灣線每箱運價917美元，下跌60美元，跌幅6.02%，南美線(桑托斯)每箱運價1136美元，上漲5美元，漲幅0.44%；東南亞線(新加坡)每箱運價461美元，下跌22美元，跌幅4.55%。