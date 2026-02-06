馬年奔騰台股看俏　歷史經驗抱股過年勝率達8成

▲中租投顧總經理蘇皓毅。（圖／中租投顧提供）

記者巫彩蓮／台北報導

農曆春節進入倒數計時，投資人又面臨「該不該抱股過年」的年度難題。根據台灣證交所統計，過去十年台股開紅盤後五日的正報酬機率高達八成，平均漲幅1.9%，若拉長至一個月，正報酬機率也有七成，平均漲幅達2.2%。歷史數據顯示，抱股過年不僅勝率高，還有機會搭上新春行情的順風車。投資人不妨把握火馬年象徵的活力與突破，審慎布局迎接新年行情。

觀察當前市場環境，AI科技浪潮持續深化、台灣半導體產業優勢穩固，台股展現強勁韌性。中租基金平台總經理蘇皓毅表示，從基本面來看，今年AI應用已從早期概念驗證階段，正式邁入商業化落地期，無論AI伺服器、AI PC或各類終端裝置的AI化升級，都為台灣科技供應鏈帶來龐大商機。台積電先進製程產能持續滿載、CoWoS等先進封裝技術供不應求，凸顯AI晶片需求依然強勁。台灣在AI生態系中扮演關鍵角色，從晶片設計、製造到組裝測試形成完整產業鏈，這種不可取代性讓台股在全球科技競爭中持續保有領先地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025年底至2026年初，外資對台股態度明顯轉為積極，隨著全球通膨壓力緩解、主要央行政策趨於穩定，國際資金重新評估新興市場價值。台股本益比相較美股仍具吸引力，加上高殖利率特性，成為外資青睞標的。

不過，台股短期仍受美國科技股拖累。市場解讀獲提名的下任聯準會主席華許（Kevin Warsh）可能同步推動降息與縮表，政策方向的不確定性引發投資人疑慮，帶動股市、債市、貴金屬與加密貨幣全面進入重新訂價階段。蘇皓毅認為，當前市場反應過度，川普既然提名華許，代表雙方對未來政策走向應已有高度共識，建議在華許正式對外發表政策談話之前，投資人不宜過度臆測，應保持冷靜觀察，避免受短期雜音干擾。

