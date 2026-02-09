00929配息連升、績效衝前段班　「配息香、價差賺」戰神有望回歸

▲復華台灣科技優息（00929）五大獲利引擎。（圖／yes新聞網整理）

財經中心／綜合報導

月配高股息ETF龍頭復華台灣科技優息（00929）在優化選股邏輯後，不僅配息調升，績效也躍居高股息ETF前段班，整體戰力明顯升級，市場熱議是否有機會重返兩年多前發行初期「配息香、價差賺」的強勢表現。從數據來看，00929 多項指標已優於2023年起漲前水準，今年可望同步迎來獲利成長與配息回升，具備強勢回歸條件。

為何00929表現有機會比2023年更強？專家點出三項關鍵指標：首先，成分股獲利進入實質爆發期：與2023年對AI題材的想像不同，今年將進入邊緣運算與AI PC的獲利實現元年。彭博數據顯示（截至2/3），00929前十大成分股中，高達七成預估EPS呈雙位數成長，整體EPS預估平均達42.24元，較2023年底的14.94元大增2.83倍，顯示未來配息有更紮實的獲利基礎支撐。

其次，殖利率與股價位階進入黃金布局期：2023年00929在15~16元區間起漲，殖利率約7%~8%。2024年中則受配息下修影響，殖利率一度跌破5%，引發賣壓。不過歷經低谷後，去年起已連續四度調升配息，今年初重新站回0.1元水準。以近期股價19.2元估算，年化殖利率回升至6.25%，相較於目前定存或美債利率仍具2~4%的利差，加上其配息來源以股利為主、非一次性資本利得，提供攻守兼備的存股條件。

第三，填息能力強勁：00929去年達成12次除息、100%填息紀錄，其中11次為「秒填息」，顯示篩選邏輯已能穩定挑出具填息能力的科技精兵。

同時指數規則升級後，除了年配息，還納入季配、半年配，靈活調節息收時點，除息淡旺季皆有息源補充。更重要的是，獲利動能也同步升級，此次換股納入聯發科、台積電、大立光、環球晶、可寧衛五大核心個股，涵蓋AI手機、先進製程、客製化晶片與半導體材料等成長主軸，攻守結構更加完善。

綜合各項數據來看，市場認為，00929已歷經市場震盪與指數調整考驗，投資邏輯已從過去的題材想像，轉為由實際獲利支撐。隨著AI應用開始帶動企業獲利之際，現階段正是投資人重新卡位的好時機。