ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

永慶房屋揭密！台北市電梯大樓價格最親民路段

▲▼ 電梯大樓,北投溫泉,中山林森,萬華康定,內湖文德,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋。（圖／永慶房屋）

▲台北市北投區溫泉路的電梯大樓，近一年交易的平均總價為1,017萬元，是台北市電梯大樓最實惠的路段。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

有管理員能夠協助代收包裹、郵件，同時也有電梯便利上下樓的電梯大樓產品，是許多民眾購屋時的優先選項。永慶房屋彙整近一年台北市各主要路段的電梯大樓交易資料，盤點平均總價最低的前十名。從實價登錄數據來看，北投區溫泉路以平均總價約1,017萬元，成為台北市電梯大樓中價格最親民的路段；中山區林森北路與萬華區康定路則分別以1,412萬元與1,844萬元，位居第二、第三名。值得注意的是，前三名路段的平均總價皆控制在2,000萬元以內，對首購與小資族而言具備實質吸引力。

北投區溫泉路電梯大樓僅千萬
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，溫泉路鄰近捷運新北投站，休閒生活機能成熟，但位於地勢較偏的山腰地帶，加上多以小坪數與屋齡較高的物件為主，因此總價相對親民。不過，陳金萍提醒，北投溫泉路由於毗鄰山腰、道路狹小，交通、生活機能受限，且區內多為溫泉旅宿型建物，消費者購屋時需評估是否符合自身需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中山區林森北路電梯大樓交易量最多
中山區共有三條路段上榜，其中林森北路以平均總價1,412萬元位居第二，也是榜上交易最熱絡的路段。陳金萍分析，中山區交通便捷、生活機能佳，且以20坪以下的中古電梯大樓為交易主力，相較其他蛋黃區入場門檻較低，深受首購、小資和通勤族群青睞，儘管近一年政策縮緊影響買氣，仍有穩定自住需求支撐。

▲▼ 電梯大樓,北投溫泉,中山林森,萬華康定,內湖文德,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋。（圖／永慶房屋）

▲中山區林森北近一年路電梯大樓的平均總價約為1,412萬元，價格在榜單中排名第二低。

至於排名第三的萬華區康定路，平均總價約1,844萬元，平均屋齡僅17.1年，為榜上最「年輕」的路段。陳金萍指出，萬華長期以老舊公寓為市場主流，新建或屋齡較新的電梯大樓供給相當有限，因此區域內的電梯大樓，往往成為自住買方鎖定目標。導致成交量集中於少數社區，也使該路段的平均屋齡明顯低於其他上榜區段。

內湖區文德路電梯大樓平均坪數最大
相比中山、松山及信義區多以小坪數交易為主，第九名的內湖區文德路平均坪數達38.3坪，為榜上擁有最大平均坪數的路段。陳金萍表示，文德路鄰近內湖科技園區與商辦聚落，區域生活機能完整、交通便利，使科技業家庭的自住需求強勁，帶動大坪數電梯住宅成交。另一方面，內湖區距離台北市中心較遠，房價也相對市中心來得親民，因而上榜。

最後，陳金萍提醒，電梯大樓安全管理佳，且通常保值性高，對追求生活品質的自住族群是不錯選擇。但電梯大樓通常公設比較高、管理費用也較公寓多，消費者在購屋前仍需綜合考量自身需求與預算，才能選到理想好宅。

▲▼ 電梯大樓,北投溫泉,中山林森,萬華康定,內湖文德,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋。（圖／永慶房屋）

▲近一年台北市電梯大樓平均總價最低前十名路段。

關鍵字： 電梯大樓北投溫泉中山林森萬華康定內湖文德永慶房市訊息永慶安心買賣屋永慶房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

朱孝天現況「滿臉落腮鬍」　與團體決裂後：用自然的狀態面對自己

推薦閱讀

去年捷運中和新蘆線進出站統計「松江南京奪橘線通勤王」　中和段4站點名列前十

去年捷運中和新蘆線進出站統計「松江南京奪橘線通勤王」　中和段4站點名列前十

台北捷運中和新蘆線行經雙北地區多個核心與人口密集行政區，成為許多購屋族優先尋覓購屋處的捷運線路。永慶房產集團統計2025年全年中和新蘆線各個站點進出站旅運量以及周邊住宅交易情形。

2026-02-02 14:04
台塑四寶1月營收出爐　南亞電子材料事業部「春節不停機」

台塑四寶1月營收出爐　南亞電子材料事業部「春節不停機」

台塑四寶於今（6）日公布今（2026）年1月營收，南亞（1303）、台化（1326）兩家公司均較前一個月成長，月增率分別3.5%、14%，台塑化（6505）則是與前一個月持平，台塑（1301）則月減2.9%；另南亞電子材料事業部門受惠AI需求旺，在春節期間不停機持續生產。

2026-02-06 16:43
載板三雄1月營收報佳音、年增3成起跳　景碩刷單月新高

載板三雄1月營收報佳音、年增3成起跳　景碩刷單月新高

隨著AI與高效能運算（HPC）需求持續升溫，載板產業供應吃緊情況將逐月加劇，ABF載板三雄1月都繳出亮麗營收，欣興（3037）、景碩（3189）與南電（8046）相較於去年（2025年）同期全面成長3~5成不等，其中景碩刷單月新高。

2026-02-06 16:09
英特爾、AMD傳伺服器CPU供應吃緊　外媒：陸客戶等待期長達半年

英特爾、AMD傳伺服器CPU供應吃緊　外媒：陸客戶等待期長達半年

根據《路透》獨家報導，知情人士透露，英特爾和AMD已通知中國客戶伺服器中央處理器（CPU）供應短缺，英特爾警告交貨週期可能長達六個月。

2026-02-06 14:38
中經院長：台日合作先進製程達雙贏　效率優於美國

中經院長：台日合作先進製程達雙贏　效率優於美國

台積電宣布規劃日本熊本第2座晶圓廠改採3奈米製程，中經院院長連賢明認為此舉可達到台日雙贏，不僅避開國外投資人最在意的地緣政治風險，台日工作文化相似，在日設廠效率可能優於美國。

2026-02-06 13:53
日月光法說會後2美系外資喊買！　目標價最高上看350元

日月光法說會後2美系外資喊買！　目標價最高上看350元

日月光投控（3711）法說會後獲外資力挺，兩家美系外資最新出爐報告同步重申正向看法，並分別調高目標價。其中一家美系外資指出，日月光LEAP相關業務成長動能明確，預估2026年營收至少可較目前水準倍增，在高稼動率與價格調升帶動下，毛利率結構也有進一步改善空間，維持「加碼」評等，目標價由308元調升至338元。

2026-02-06 13:45
「股票、金銀、比特幣」全面潰散　專家：市場對估值產生焦慮

「股票、金銀、比特幣」全面潰散　專家：市場對估值產生焦慮

在整個華爾街，從科技股到黃金再到加密貨幣，人們一擁而上湧入最熱門的交易，這種趨勢日漸消退，取而代之的是突然的避險情緒。

2026-02-06 10:33
美軟體股跌爛！AI顛覆疑慮升溫　類股指數連7跌、市值蒸發1兆美元

美軟體股跌爛！AI顛覆疑慮升溫　類股指數連7跌、市值蒸發1兆美元

市場出現擔憂人工智慧（AI）可能顛覆軟體產業，美國軟體和數據服務公司的股票周四（5日）連續第7個交易日下跌，標普 500 軟體和服務指數下跌 4.6%，自 1 月 28 日以來市值已蒸發約 1 兆美元，這場拋售被稱為「軟體末日」（software-mageddon）。

2026-02-06 13:03
台股封關倒數！指數上沖下洗震盪近700點　台積電翻紅

台股封關倒數！指數上沖下洗震盪近700點　台積電翻紅

昨（5）日外資大砍726億元，令市場提高警覺，加上今（6）日為台股農曆年前倒數第四個交易日，市場多空激戰，早盤開低走低，大跌637點，摜破31700點月線支撐，最低來到31164點，正當多頭苦無施力點，護國神山台積電（2330）翻紅，帶領指數回到盤上，來到31842點，高低點差距678點之多。

2026-02-06 11:20
記憶體殺很大！群聯、威剛一度亮燈跌停　宇瞻逆勢漲停

記憶體殺很大！群聯、威剛一度亮燈跌停　宇瞻逆勢漲停

2026-02-06 10:23

讀者迴響

熱門新聞

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

只差1號　威力彩二獎一注獨得

快訊／3張加油各中200萬　獎落2縣市

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

美股收黑！道瓊狂瀉近600點　幣圈血洗拖累概念股

保全月領4萬「每天工時12小時」！1原因不敢離職

記憶體殺很大！群聯、威剛一度亮燈跌停　宇瞻逆勢漲停

幣圈哀嚎！比特幣失守6.2萬美元大關　單日近46萬人爆倉

「股票、金銀、比特幣」全面潰散　專家：市場對估值產生焦慮

00929績效表現亮眼！股民：月配息有感、成長動能更吸睛

快訊／台積電跌20元至1745　台股大跌410點

台股封關倒數！指數上沖下洗震盪近700點　台積電翻紅

即／威力彩29槓　下期衝破11.5億

好市多開出千萬發票！　門市曝光

搶電大作戰　重電供不應求

桃園男誠心祈求刮中百萬　春節孝親旅民宿秒變五星飯店

低軌衛星商轉陸空雙吃　看好台廠入全球網路核心

快訊／史上第10大逃殺！　外資重砍台股726億害科技股慘綠

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366