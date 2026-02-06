永慶房屋揭密！台北市電梯大樓價格最親民路段

▲台北市北投區溫泉路的電梯大樓，近一年交易的平均總價為1,017萬元，是台北市電梯大樓最實惠的路段。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

有管理員能夠協助代收包裹、郵件，同時也有電梯便利上下樓的電梯大樓產品，是許多民眾購屋時的優先選項。永慶房屋彙整近一年台北市各主要路段的電梯大樓交易資料，盤點平均總價最低的前十名。從實價登錄數據來看，北投區溫泉路以平均總價約1,017萬元，成為台北市電梯大樓中價格最親民的路段；中山區林森北路與萬華區康定路則分別以1,412萬元與1,844萬元，位居第二、第三名。值得注意的是，前三名路段的平均總價皆控制在2,000萬元以內，對首購與小資族而言具備實質吸引力。

北投區溫泉路電梯大樓僅千萬

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，溫泉路鄰近捷運新北投站，休閒生活機能成熟，但位於地勢較偏的山腰地帶，加上多以小坪數與屋齡較高的物件為主，因此總價相對親民。不過，陳金萍提醒，北投溫泉路由於毗鄰山腰、道路狹小，交通、生活機能受限，且區內多為溫泉旅宿型建物，消費者購屋時需評估是否符合自身需求。

中山區林森北路電梯大樓交易量最多

中山區共有三條路段上榜，其中林森北路以平均總價1,412萬元位居第二，也是榜上交易最熱絡的路段。陳金萍分析，中山區交通便捷、生活機能佳，且以20坪以下的中古電梯大樓為交易主力，相較其他蛋黃區入場門檻較低，深受首購、小資和通勤族群青睞，儘管近一年政策縮緊影響買氣，仍有穩定自住需求支撐。

▲中山區林森北近一年路電梯大樓的平均總價約為1,412萬元，價格在榜單中排名第二低。

至於排名第三的萬華區康定路，平均總價約1,844萬元，平均屋齡僅17.1年，為榜上最「年輕」的路段。陳金萍指出，萬華長期以老舊公寓為市場主流，新建或屋齡較新的電梯大樓供給相當有限，因此區域內的電梯大樓，往往成為自住買方鎖定目標。導致成交量集中於少數社區，也使該路段的平均屋齡明顯低於其他上榜區段。

內湖區文德路電梯大樓平均坪數最大

相比中山、松山及信義區多以小坪數交易為主，第九名的內湖區文德路平均坪數達38.3坪，為榜上擁有最大平均坪數的路段。陳金萍表示，文德路鄰近內湖科技園區與商辦聚落，區域生活機能完整、交通便利，使科技業家庭的自住需求強勁，帶動大坪數電梯住宅成交。另一方面，內湖區距離台北市中心較遠，房價也相對市中心來得親民，因而上榜。

最後，陳金萍提醒，電梯大樓安全管理佳，且通常保值性高，對追求生活品質的自住族群是不錯選擇。但電梯大樓通常公設比較高、管理費用也較公寓多，消費者在購屋前仍需綜合考量自身需求與預算，才能選到理想好宅。

▲近一年台北市電梯大樓平均總價最低前十名路段。