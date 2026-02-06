台塑四寶1月營收出爐　南亞電子材料事業部「春節不停機」

▲台塑四寶公布1月營收，南亞、台化呈現月增、年增。（圖／台塑提供）

台塑四寶於今（6）日公布今（2026）年1月營收，南亞（1303）、台化（1326）兩家公司均較前一個月成長，月增率分別3.5%、14%，台塑化（6505）則是與前一個月持平，台塑（1301）則月減2.9%；另南亞電子材料事業部門受惠AI需求旺，在春節期間不停機持續生產。

台塑公布1月營收138.91億元，月減率2.9%，年減率0.6%，單月營收較前一個月下滑的原因為麥寮廠AN廠、MMA廠及寧波AE廠安排歲修，產銷量減少所致，由於2月適逢農曆春節，出貨天數減少且部分下游加工廠停工，預期營業額比1月衰退。

南亞1月營收則為228.7億元，月增3.5%、年增11.8%，受惠高效能運算、低延遲，及低損耗傳輸需求成長，層數基板、高密度連結基板、高頻銅箔、玻纖薄布等產品訂單增加、售價調漲，帶動電子材料業績連月攀升，而聚酯產品也因美國在聖誕假期結束後，下游客戶恢復生產、補充庫存，銷售量回升。

南亞表示，受惠於 AI 伺服器、高效能運算與高速網通需求強勁，且銅價維持高位，及電子級細絲市場供給緊張，帶動售價提升，整體營收略增，2月春節期間不停機，惟物流運輸受限，營收會較1月減少。

台化1月營收250.4億元， 月增14%，年增率4.3%，PX、SM市況改善且去年1月適逢農曆春節，外售增加29.8億元，子公司越南FIC發電機組運轉時數增加，聚酯絲、膠布客戶因應春節提前備料，及棉紗及SPP粒積極拓銷等，合計影響2.5億元；福懋2025年因美國關稅影響品牌商觀望，今年下單動能提升。

台塑化1營收為531.74億元，月增0.4%、年減10.7%，煉油事業營業額比去年同期減少11.1%，原因於煉製量雖然去年同期減少，但因外銷船期安排影響，產品總銷量反比去年增加，但售價卻受外銷油品對原油價差比去年同期增加，以及內銷油品吸收金額比去年同期減少等影響，全產品均價僅比去年同期減少。

