比特幣慘跌！他嘆一個月薪水沒了「低點能All in？」　內行搖頭

▲比特幣。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

幣圈屠殺潮持續擴大！在市場恐慌情緒全面引爆下，比特幣價格重挫失守6.2萬美元整數關卡，創下美國總統川普上任以來最疲弱表現。就有網友驚呼，居然一起口氣跌掉1萬美元，好奇發生什麼大事了？也有網友求問，現在是可以All in的時機嗎？貼文掀起熱論，有內行網友分析後續發展。

9萬多進場投入6000美元



[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在PTT發文，「現在該不該All in比特幣呀？」最近比特幣狂跌，一度跌破6萬3000美元大關，自去年高峰以來已蒸發超過五成。當初看好後續發展，在幣價9萬多時進場，投入約6000美元，沒想到近期一路狂跌，幣價直接掉到6.3萬，帳面瞬間縮水，讓他直呼「一個月的薪水直接沒了」。不過，他也好奇，現在位於低點，應該是All in的最好時刻，「該不該All in？還是說比特幣會直接沒了？」

有人喊別碰 有人說閒錢可分批買



對此，網友勸他冷靜，「現在沒價值了，被川普搞爛」、「說實話不要吧 」。不過也有人認為，「如果是要放著幾年，然後又有閒錢，我基本上是會買一些的」。

有內行網友分析，「比特幣在近年的走勢主要反映資金寬鬆的程度，而資金寬鬆又受到美國央行的貨幣政策 （市場流動性），以及市場氣氛好壞影響 （美股跌大家會想拿現金）。」

網友指出，「央行部分，雖然目前美國央行在去年降息，且一月重新每月購債40bn，但市場擔心新主席Warsh將縮減資產負債表的言論，將使流動性下降不利比特幣；另外在股市，雖然說大盤沒什麼跌，但美國軟體相關的科技類股等（高波動類股）今年表現很差，且最近的美國就業數據也不是太好，所以不利比特幣走勢，看看今年中、美國央行有沒有降息的打算，到時候比特幣可能可以再喘一口吧」。

根據CoinGlass統計，至台北時間6日早上8點，過去24小時全球共有459,595人慘遭爆倉，爆倉總金額高達22.2億美元（約新台幣699億元），其中最大單筆爆倉發生在幣安（Binance）BTCUSDT，金額達1,202萬美元（約新台幣3.78億元）。