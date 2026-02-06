美國科技Alphabet 當旗手　00989A買點到

▲Google母公司Alphabet。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

儘管美國科技股近日出現明顯波動，連帶也讓台股盤勢激烈震盪，但市場成交量並未因此出現縮水，更多的反而是在等待積極進場的機會。



以本周三(2/4)Alphabet公布的財報為例，市場原本擔心Alphabet的資本支出過於龐大，導致盤中股價一度大跌7%，但所幸Google Cloud獲利能力顯著增強，帶動股價在收盤前再度反轉。美系外資報告指出，企業級 AI 導入正在加快，Google Cloud 在手長約訂單大幅成長，顯示 AI 已進入企業應用擴張期。多家國際機構因而上修 Alphabet 評等與目標價，其中 Raymond James 等主要券商已把目標價調升至 400 美元。市場解讀，Alphabet 已從過去倚賴「搜尋、廣告」的雙主軸，成功擴展至「雲端 AI、資料中心、自駕車 Waymo」多引擎成長，營運布局更具韌性，後市表現備受期待。



從Alphabet股價波動的例子就可看出，市場現在確實有用更嚴格的標準去檢驗AI相關企業，除了表面的獲利成長以外，更重視財務狀況與企業體質，可見如果沒有運用主動式選股篩選出真正質優的標的，光靠題材與資金，恐怕很難找好股票。



在國內諸多以美國科技為訴求的ETF中，Alphabet便是主動摩根美國科技（00989A）的最大持股，且其他像是NVIDIA、Lam Research與台積電 等優質股票也在00989A的前六大持股範圍內（資料來源：Money DJ理財網，2026.2.1），可見即使AI已是相當普遍的題材，但落實在選股上，還是要嚴格選股才能在這種行情下站穩腳跟。



像輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳最近就密集現身台北，而媒體關注的焦點並不是AI，反而是他對台積電的喊話：「台積電今年必須非常努力工作，因為輝達需要大量晶圓與 CoWoS」。同時，台積電董事長魏哲家也公開反駁「AI 泡沫論」，強調目前的訂單與產能需求都有實質支撐。可見在黃仁勳與魏哲家的一舉一動中，哪怕最近市場出現修正，但AI的前景依舊確定，且技術與資本主導權仍掌握在美國這些科技巨頭手上；所以除了黃仁勳與魏哲家，「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威早在2025年第3季就大舉建立Alphabet的部位，被視為其退休前的最後重量級投資案，也成為市場對 Alphabet AI 轉型的強力背書。



馬年投資科技股，在「台灣製造 × 美國創新」的雙核心架構下， 00989A主打人工智慧、醫療、金融服務、汽車、商務支付、金融與旅遊等七大主題，透括跨市值與跨產業的選股方式，精準瞄準因新技術導入而擴大業務版圖的領導級企業，投資人不用自己花時間研究，即可透過單一代號卡位美國科技核心動能。00989A 直接鎖定美國科技創新，並與台灣製造鏈形成互補布局，預期將成為未來市場關注的焦點。法人提醒，長期僅集中台股科技鏈的投資人，應重新檢視組合配置。補上美國科技主軸，有助提升全球含量，也能降低單一市場波動風險。