外資賣超收斂至71億元　台玻出關挨砍2萬張

台塑四寶1月營收出爐 南亞電子材料事業部「春節不停機」

台塑四寶於今（6）日公布今（2026）年1月營收，南亞（1303）、台化（1326）兩家公司均較前一個月成長，月增率分別3.5%、14%，台塑化（6505）則是與前一個月持平，台塑（1301）則月減2.9%；另南亞電子材料事業部門受惠AI需求旺，在春節期間不停機持續生產。

載板三雄1月營收報佳音、年增3成起跳 景碩刷單月新高

隨著AI與高效能運算（HPC）需求持續升溫，載板產業供應吃緊情況將逐月加劇，ABF載板三雄1月都繳出亮麗營收，欣興（3037）、景碩（3189）與南電（8046）相較於去年（2025年）同期全面成長3~5成不等，其中景碩刷單月新高。

英特爾、AMD傳伺服器CPU供應吃緊 外媒：陸客戶等待期長達半年

根據《路透》獨家報導，知情人士透露，英特爾和AMD已通知中國客戶伺服器中央處理器（CPU）供應短缺，英特爾警告交貨週期可能長達六個月。

中經院長：台日合作先進製程達雙贏 效率優於美國

台積電宣布規劃日本熊本第2座晶圓廠改採3奈米製程，中經院院長連賢明認為此舉可達到台日雙贏，不僅避開國外投資人最在意的地緣政治風險，台日工作文化相似，在日設廠效率可能優於美國。

日月光法說會後2美系外資喊買！ 目標價最高上看350元

日月光投控（3711）法說會後獲外資力挺，兩家美系外資最新出爐報告同步重申正向看法，並分別調高目標價。其中一家美系外資指出，日月光LEAP相關業務成長動能明確，預估2026年營收至少可較目前水準倍增，在高稼動率與價格調升帶動下，毛利率結構也有進一步改善空間，維持「加碼」評等，目標價由308元調升至338元。

「股票、金銀、比特幣」全面潰散 專家：市場對估值產生焦慮

在整個華爾街，從科技股到黃金再到加密貨幣，人們一擁而上湧入最熱門的交易，這種趨勢日漸消退，取而代之的是突然的避險情緒。

美軟體股跌爛！AI顛覆疑慮升溫 類股指數連7跌、市值蒸發1兆美元

市場出現擔憂人工智慧（AI）可能顛覆軟體產業，美國軟體和數據服務公司的股票周四（5日）連續第7個交易日下跌，標普 500 軟體和服務指數下跌 4.6%，自 1 月 28 日以來市值已蒸發約 1 兆美元，這場拋售被稱為「軟體末日」（software-mageddon）。

台股封關倒數！指數上沖下洗震盪近700點 台積電翻紅

昨（5）日外資大砍726億元，令市場提高警覺，加上今（6）日為台股農曆年前倒數第四個交易日，市場多空激戰，早盤開低走低，大跌637點，摜破31700點月線支撐，最低來到31164點，正當多頭苦無施力點，護國神山台積電（2330）翻紅，帶領指數回到盤上，來到31842點，高低點差距678點之多。

記憶體殺很大！群聯、威剛一度亮燈跌停 宇瞻逆勢漲停

馬年奔騰台股看俏 歷史經驗抱股過年勝率達8成

農曆春節進入倒數計時，投資人又面臨「該不該抱股過年」的年度難題。根據台灣證交所統計，過去十年台股開紅盤後五日的正報酬機率高達八成，平均漲幅1.9%，若拉長至一個月，正報酬機率也有七成，平均漲幅達2.2%。歷史數據顯示，抱股過年不僅勝率高，還有機會搭上新春行情的順風車。投資人不妨把握火馬年象徵的活力與突破，審慎布局迎接新年行情。