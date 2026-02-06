外資賣超收斂至71億元　台玻出關挨砍2萬張

▲台玻恢復正常交易，外資調節2萬張。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
農曆年前結帳賣壓出籠，今（6）日早盤台股一度大跌逾600點，在台積電（2330）翻紅拉抬下，跌勢得以收斂，外資賣超金額降至71.52億元，台玻（1802）結束處置恢復正常交易首日，外資一口氣賣超2萬520張，居外資單日賣超第一大個股。
台股多空激戰終場下跌18.35點或跌幅0.06%，以31782.92點作收，留下618點下影線，總成交值6964.85億。
根據證交所資料顯示，外資賣超71.52億元，呈現連續兩個交易日站在賣方；投信買超68.12億元，呈現連五買；自營自行買賣部分賣超42.26億元，避險方面賣超146.59億元，合計賣超188.86億元；三大法人賣超金額192.27億元。
台玻結束分盤處置，恢復正常交易，今日就遭到外資砍殺2萬520張，居單日賣超第一大個股，賣超第二～五大個股、張數，分別台化（1326）1萬693張、國碩（2406）9495張、仁寶（2324）7661張、台積電（2330）6574張。
賣超第六～十大個股、張數，分別為中石化（1314）6435張、元晶（6443）5664張、英業達（2356）5110張、中鋼（2002）5073張、泰金寶-DR（9105）5028張。
力積電（6770）成為外資回補第一名個股，買補張數4萬896張，買超第二～五名個股、張數，分別聯合再生（3576）2萬1589張、華新（1605）2萬1163張、群創（3481）1萬8122張、南亞科（2408）1萬8008張。
買超第六～十名個股、張數，分別日月光投控（3711）1萬5656張、華邦電（2344）1萬4341張、長榮航（2618）1萬945張、台新新光金（2887）1萬481張、聯電（2303）8403張。
