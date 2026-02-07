台股元月價量齊揚　券商獲利大躍進、致和證單月EPS衝第1

▲台股1月行情佳，券商獲利大躍進。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

今（2026）年1月台股呈現價格齊揚的格局，而券商獲利表現更是三級跳，致和證（5864）1月稅後淨利14.43億元，每股稅後盈餘（EPS）3.173元，為券商已公布獲利表現最佳，而統一證（2885）、康和證（6016）1月EPS均超過1元，分別1.172、 1.07元、群益證（6005）1月EPS 0.79元、宏遠證（6015）1月EPS 0.6元，而大展證（6020）1月營運扭轉去年同期虧損命運，EPS 0.07元，元大期（6023）1月合併獲利2.45億元，EPS 0.76元。

台股1月大漲3100點，單月有交易戶數高達518.7萬戶，較前一個月的411萬戶大增百萬戶，並創下單月有交易戶數新高，日成交金額落在70000～8000億元之間，甚至有到9000億元水準。

券商經紀、自營業務大進補，致和證1月稅後淨14.43億元，去年同期僅小賺3.19萬，也超越去年全年11.6億獲利，EPS 3.173 元。

統一證、康和證1月EPS均超過1元水準，前者1月稅後淨利18.77億元，EPS 1.172元，後者1月稅後淨利7.36億元、EPS 1.07元。

群益證1月份稅後淨利18.12億元，較去年同期3.96億元，成長3.57倍，EPS 0.79元；宏遠證1月份稅後淨利為2.34億元，較去年同期4849萬元，成長3.8倍，EPS 0.6元；大展證自結1月合併獲利1768萬元，每股稅後0.07元，去年同期則是虧損1053萬元，每股稅後虧損0.04元。

