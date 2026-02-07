亞馬遜跌逾5%　宣布2000億美元支出後下挫

▲亞馬遜。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

大型科技公司準備在2026年前砸下高達6000億美元發展AI，引爆市場不安情緒。投資人一方面評估龐大資本支出是否侵蝕獲利，另一方面也開始擔心，新一代AI模型恐直接威脅部分軟體與資料分析公司的生存空間，科技股因此出現明顯分歧走勢。

根據《路透》報導，多家科技巨頭陸續釋出加碼AI投資計畫後，市場反應偏向保守。亞馬遜宣布高達2000億美元的資本支出方案後，股價一度重挫7%，終場仍下跌5.5%；Alphabet透露今年資本支出可能翻倍，股價應聲下跌2.5%，Meta Platforms也收低1.3%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／記者李毓康攝）

科技股兩樣情 AI核心股逆勢走強

不過，並非所有科技股都遭到拋售。AI算力核心概念股表現反而亮眼，輝達大漲7%，微軟上揚1.9%，特斯拉也勁揚3.5%。在權值股支撐下，標普500指數與那斯達克指數分別上漲1.9%與2%，但周線仍收黑。

市場解讀，資金正加速流向「確定能賺錢」的AI基礎建設供應商，對於資本支出暴增、回收期拉長的企業，態度則明顯轉趨保守。

市場氣氛轉向保守 AI投資不再照單全收

分析師指出，過去足以推升股價創高的AI利多，如今投資人解讀明顯更為謹慎，不只關心投報率，也擔心市場過度集中在少數科技巨頭。隨著AI投資金額愈喊愈高，市場對「砸錢就是利多」的想法，顯然已不再全盤買單。