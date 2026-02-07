群創前總座楊柱祥申讓未滿額　寶佳賣華票也喊「股價不理想」惜售

▲群創前總經理楊柱祥。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股震盪，3家上市公司董事與大股東申讓出現「惜售效應」。其中群創（3481）前總經理、現任法人代表董事楊柱祥，原定申讓群創持股500張，最終未全數賣出，理由是「股價不理想」，申讓結果未達100%。

群創公告指出，楊柱祥原本打算以一般交易方式賣出500張群創，但至申讓期限屆滿仍有28張未賣出，實際賣出472張。若以群創最近一次收盤價21.8元計算，楊柱祥此次套現約1029萬元，由於未完全申讓，目前手中仍持有群創超過2267張。

楊柱祥去年5月自群創轉任睿生光電董事長，此次申讓動向也被市場視為觀察面板產業高層對股價評價的重要指標。

除了群創，金融股華票（2820）大股東寶佳同樣出現申讓未滿額情形。寶佳今年1月初公告申讓華票持股，為近10年來首度處分華票股票，市場原先預估，若全數申讓，套現金額可逾5億元。

不過，依證交所公告內容，寶佳因華票股價不理想，最終僅賣出2553張，與原定申讓的3萬張差距甚大，未轉讓張數超過2.74萬張。以華票最近一次收盤價16.35元估算，寶佳此次僅套現約4174萬元，申讓後仍持有華票22萬5624張。

此外，光電股佳凌（4976）也同步公告董事中部投資股份有限公司原定申讓500張持股，但同樣因股價不理想，僅賣出70張，套現約210.35萬元，中部投資目前仍持有逾2.8萬張佳凌股票。