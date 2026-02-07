美股道瓊飆破50000點！　外媒曝背後意義「市場追逐抗AI股票」

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲美股、示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／綜合報導

美股周五（6日）反攻收復部份失地，道瓊突破50000點大關，不過主要由製造業巨頭和其他老牌企業組成的道瓊指數表現優於標普500指數和以科技股為主納斯達克100指數，外媒《彭博》直言，一群新的股票贏家出現了，這些公司的業務是人工智慧（AI）無法複製的。

本周標普500指數下跌0.9%，主要是受到先前新創公司Anthropic推出新工具，加劇了投資人對人工智慧將顛覆軟體商業模式的擔憂；但同時，房屋建築商、運輸公司和重型機械製造商的股價強勁上漲，消費必需品公司（通常被視為經濟低迷時期的避險資產）上漲5.2%，預計創下2022年以來最佳單周表現。

《彭博》報導指出，這與推動美國股市過去三年多頭的理論截然相反。長期以來，科技股一直是市場的主導力量，投資人預期人工智慧將徹底改變經濟。如今，投資人擔心許多科技公司將在這場變革中落後，相較之下，實體商品產業似乎更具吸引力。

onesTrading首席市場策略師Michael O’Rourke本周在一份報告中寫道，「投資者正在轉向那些抗人工智能的行業。這些行業擁有實體、現實世界的組成部分。它們是不錯的避風港，而平庸之輩或許從未如此具有吸引力。」

例如，房屋建築商和建材製造商就被認為符合此條件。花旗分析師Anthony Pettinari 指出，他們的核心業務製造、分銷和組裝並非人工智慧可以取代的。儘管分析師稱這些公司的利潤「平庸」，但房屋建築和住宅建設相關股票指數在2026年仍上漲了13%，與標普500指數0.5%的漲幅形成鮮明對比。

此外，機械製造商和運輸業也表現強勁，預計將迎來5月以來最佳的幾周表現。受利率下降和美國經濟韌性的提振，投資人已連續數周買進Deere & Co和FedEx Corp等公司的股票。

本周市場呈現截然不同的趨勢。卡車運輸股、機械股和必需消費品板塊均創下歷史新高，而截至周四，納斯達克100指數較10月底的歷史高點下跌了6%。
「如果人們因為人工智慧前景而從軟體中獲利或出售軟體，他們有很多非常好的股權投資選擇可以轉而投資，」Baird公司的Mayfield說。

關鍵字： 美股道瓊人工智慧房屋建築必需品

