華爾街科技巨頭砸7000億美元資本支出　一文看投資人的擔憂

隨著財報周進入尾聲，華爾街科技巨頭也陸續宣布大幅增加今年（ 2026 年）的資本支出，其中Alphabet（Google母公司）、Microsoft（微軟）、Meta 和Amazon（亞馬遜）4家超大規模資料中心營運商預計總支出將接近 7000 億美元，這些數字背後意味著自由現金流將大幅下降，雖美股6日大反攻，但這些個股多以下跌作收。

所謂自由現金流（Free Cash Flow, FCF）是企業在扣除營運成本與再投資必要支出（資本支出）後，真正可自由支配的剩餘現金，這是衡量企業財務健康與實際變現能力關鍵指標，如果得出來數字代表公司有資金進行股利發放、償債或收購。

根據《CNBC》報導，Alphabet、微軟、Meta 和亞馬遜4超大規模資料中心營運商的資本支出在2025年比歷史水平增長60%以上，今年此支出上看7000億美元，因它們將大量採購高價晶片、建設新的巨型設施併購買連接所有這些設施所需的網路技術，要達到這樣的數字，就必須犧牲自由現金流。

對於那些最愛現金的投資者來說，一些警告信號可能正在閃爍。

儘管亞馬遜公布當季財報超出預期，但其股價在周五（6日）仍重挫12.37美元或5.5%、以210.32美元作收，今年以來累計跌幅達9%；微軟歷經多日下跌後，6日以上漲7.47美元或1.9%、401.14美元作收，但今年以來股價已下跌17%，跌幅居該大型科技股之首；而Alphabet和Meta在周五美股大反攻之際，都以下跌作收，前者下跌2.48%，後者下跌1.31%。

《CNBC》報導，亞馬遜制預計今年將支出2000億美元，摩根士丹利的分析師預測，該公司2026年的自由現金流將為負170億美元；而美國銀行的分析師則認為赤字將達到280億美元。

Alphabet正在投資其雲端基礎設施業務以及Gemini模型，預計今年的資本支出將高達1850億美元。摩根士丹利董事總經理Brian Nowak在接受《CNBC》 「Power Lunch」節目採訪時表示，他預計未來幾年Alphabet的支出還會更高，到2027年，其資本支出將高達2500億美元。

Pivotal Research 預測，Alphabet 今年的自由現金流將暴跌近 90%，從 2025 年的 733 億美元降至 82 億美元。瑞穗證券的分析師在一份報告中寫道，悲觀的投資者可能會認為，今年資本支出可能會翻倍，這將「導致 2026 年自由現金流有限，且投資回報率不確定」。

儘管如此，分析師們依然看好這些股票，並維持了它們的買進評級。 Longbow Asset Management 的執行長 Jake Dollarhide 也持相同觀點。他將亞馬遜列為投資組合中最大的持股，其次是排名第四的 Alphabet 和第九的微軟。